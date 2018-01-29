İran'da protestoların yüzü haline gelen kadın 'serbest'

Telif hakkı Sosyal medya Image caption İsmi bilinmeyen kadın, Aralık ayındaki protestoların yüzü haline geldi

İran'ın başkenti Tahran'da beyaz başörtüsünü bir sopanın ucuna takarak havaya kaldıran ve Aralık ayındaki protestoların yüzü haline gelen kadının serbest bırakıldığı belirtildi.

İsmi gizli tutulan kadının fotoğrafı protestolar sırasında sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılmıştı.

Kadının nerede olduğunu soran Farsça ve İngilizce etiketler Twitter'da binlerce kez paylaşılmıştı.

Avukat Nasrin Sotoudeh, kadının serbest bırakıldığına dair resmi evrakı gördüğünü söyledi.

İranlı yetkililer ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar.

Söz konusu kişin 31 yaşında, bir çocuk annesi olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, aynı eylemi tekrar eden üç kadının fotoğrafları da sosyal medyada viral oldu.

Bu kadınlardan birinin eylemi, Aralık ayında yayılan fotoğraftaki İnkılab Meydanı'nda gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kadının fotoğrafı ilk kez Beyaz Çarşamba kampanyasıyla ilişkili olarak kullanılmıştı. Bu kampanya sırasında İran'da kadınlar ülkedeki sıkı kıyafet yasalarını protesto etmek için beyaz giymişlerdi.

İran'da 1979 İslam devriminden beri başörtüsünü çıkarmak cezai işlem gerektiriyor.