İngiltere'de 'eski asker' yaklaşık 1 milyon sterlinlik soygun yaptı

Telif hakkı Surrey Polisi Image caption Polis yetkilileri, soyguncunun harekete geçmeden önce evleri günlerce izlediğini söylüyor.

İngiltere'nin güneydoğusunda askeri geçmişi olduğu tahmin edilen "usta bir soyguncu" yaklaşık 1 milyon sterlin tutarında kıymetli eşya çaldı.

Pahalı evleri hedefleyen soyguncu ev sahiplerini de darp etti.

Surrey bölgesi polisi, soyguncunun kısa namlulu bir tabancası olduğunu ve evlerdeki kasaların yerini ve şeklini bildiğini açıkladı.

Polisin eski asker olduğunu tahmin ettiği kişinin, soygunlarda bir özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiği ifade edildi.

Kasım 2014 ile Ekim 2017 arasında Berkshire, Kent, Surrey, ve Sussex bölgelerinde yaşanan soygunların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Soruşturmayı yürüten Komiser Dee Fielding bu kişinin 6 ayda bir soygun yaptığını, "fırsatçı bir soyguncu" olmadığını söyledi.

Telif hakkı PA Image caption Susan Morris soygun sonrasında eşi tarafından yatak odasında kablolarla bağlanmış olarak bulundu.

'Kesinlikle amatör değil'

Dee Fielding, "Bu kesinlikle bir amatör değil. Evleri günlerce bazen iki hafta boyunca izliyor. Güvenlik kameralarından bahçelerde saklandığını ve evde yaşayanların günlük rutinlerini çözmeye çalıştığını gördük" dedi.

Fielding, "Bir silah taşıyor. Evde yaşayanları kablolarla bağlıyor. Bir yere girdiğinde evde birkaç kişi olsa bile bu insanları etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Bunlara dayanarak soyguncunun eski bir asker ya da benzer bir geçmişi olan özel yeteneklere sahip biri olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Soyguncuyla karşılaşan Susan Morris ise "Nereme vuracağını çok iyi biliyordu. Üç kez yüzüme vurdu. Canım çok yandı. Üst üste yumruk yediğime inanamadım" diye konuştu.

Morris, Ekim ayında Surrey bölgesindeki Kingswood'daki evindeyken bir adamın sırtına silah dayadığını, kafasını duvara çarptığını ve onu yerde saçından sürüklediğini söyledi.

Soyguncu bu sırada Morris'e mücevherlerin yerini soruyordu.

Morris'in kocası işten geldiğinde karısını yatak odasında kablolarla bağlanmış halde buldu.

Telif hakkı Surrey Polisi Image caption Soyguncu özellikle mücevherleri çalıyor.

Morris, "Adam iyi konuşuyordu. Şivesi yoktu, grameri kötü değildi. Durumu iyi kavrayan ve sonuna kadar götürmeyi bilen zeki bir adamdı" dedi.

Yetkililer, soyguncunun yalnız başına hareket ettiğini, az konuştuğunu, insanları köpeklerini öldürmekle de tehdit ettiğini ve "fazlasıyla kararlı" olduğunu söylüyor.