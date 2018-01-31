Hapis cezası alması beklenen aktör Mark Salling ölü bulundu

Telif hakkı Getty Images Image caption Mark Salling

Çocuk tacizi fotoğrafları bulundurmaktan hapis cezası alması beklenen Amerikalı aktör Mark Salling, Los Angeles'taki evinin yakınlarında ölü bulundu.

Komedi-drama türündeki 'Glee' dizisiyle adını duyuran aktör 35 yaşındaydı.

ABD basını aktörün intihar etmiş olabileceğini yazıyor.

Ünlü aktör, on binlerce çocuk tacizi materyali bulundurmaktan suçlu bulunmuştu.

Salling'in Mart ayında görülecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.

Salling 2009-2015 yılları arasında Glee dizisinde futbolcu Noah "Puck" Puckerman kararkterini oynamıştı.

2015 yılında çocuk tacizi materyalleri bulundurduğuna ilişkin bir ihbarın ardından gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürütenler, bilgisayarında ve harici diskinde onbinlerce çocuk tacizi fotoğrafı bulmuştu.

Salling'in avukatı Michael J Proctor yaptığı yazılı açıklamada, "Mark Salling'in bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini doğrulayabilirim. Mark nazik ve sevecen bir insandı, çok yaratıcıydı ve yaptığı ciddi hataları ve aldığı yanlış kararları telafi edebilmek için elinden geleni yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Eski oyuncu arkadaşı Matthew Morrison, Cory Monteith ve Mark Salling ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı ve diğer iki arkadaşları için melek emojisi kullandı.

Cory Monteith de 2013 yılında aşırı dozda uyuşturucu kullanımından ölmüştü.