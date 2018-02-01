Telif hakkı Reuters Image caption Rusya ve Suriye liderleri Vladimir Putin ve Beşar Esad

İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü sayısında, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası Rusya'nın bu ülkeye yönelik politikasını değerlendirdi. Gazete, Rusya'nın Suriye'de siyasi bir anlaşmaya varılması için büyük uğraş verdiğini ancak Kongre'nin Rusya'nın bölgedeki sorunlarını da gözler önüne serdiğini yazdı.

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin Soçi'deki kongreyi de izleyen Moskova Büro Şefi Kathrin Hille'nin imzasını taşıyor.

Rusya'nın girişimiyle Suriye'deki iç savaşın son bulması için toplanan kongrede katılımcılar, Suriye Anayasası'nın yeniden yazılması için bir komite kurulmasına karar vermişti.

Haberine bu gelişmeyi hatırlatarak başlayan Hille, Rusya'nın askeri müdahalesiyle savaşta durumu Suriye rejimi lehine çevirdikten sonra ülkedeki en önemli dış faktör olduğunu ve hızla siyasi bir anlaşmaya varılmasını istediğini belirtiyor.

Telif hakkı AFP Image caption Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan bazı delegeler

"Ancak Soçi'deki görüşmelerin Suriye'de muhalefetin en önemli kesimi tarafından boykot edilmesi ve bazı Rus yetkililerin katılımcılarca sıkıştırılmaları, Kremlin'in önündeki güçlükleri de gözler önüne serdi" denilen haber şöyle devam ediyor:

"Sayın Putin geçen ay Moskova'nın müdahalesi sonrası görevini başarıyla tamamladığını deklare etmiş, IŞİD'in çökertildiğini iddia etmiş ve askerlerin kısa sürede ülkelerine döneceklerini söylemişti. Ancak bu açıklama sonrası Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısında Hmeymim'deki hava üssüne en az iki saldırı düzenlendi. Sayın Esad'ın rejimi isyancıların mevzilerini Rus hava desteğiyle vurdu, geçen ay İdlib vilayetinde 190'dan fazla kişi öldürüldü. Türkiye de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de ABD destekli Kürt milislere karşı harekât başlattı."

Telif hakkı AFP Image caption Deyrizor'daki bir Rus askeri

'Rus toplumunda ikinci bir Afganistan korkusu var'

Financial Times'a konuşan bazı uzmanların Rusya'nın Suriye politikasıyla ilgili görüşleri şöyle:

"Başkanımız IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını açıklamakta haklıydı. Ancak Suriye'de diğer tüm ihtilaflarda durum kötüye gidiyor. Rus hükümeti, Suriyelilerin sorunlarına çözüm bulma yeteneklerini abarttı. IŞİD'in ortadan kaldırılmasının ardından askeri sorunların biteceğini düşündü." (Boris Dolgov, Rusya Bilimler Akademisi'nde Orta Doğu uzmanı)

"Rus toplumunda ikinci bir Afganistan korkusu var. Suriye'de yüzleştiklerimiz bana Perestroika adlı bilgisayar oyununu hatırlatıyor. Tam yere sağlam bastığınızı düşünüyorsunuz ki, yeniden batmaya başladığınızı fark ediyorsunuz." (Vasily Kuznetsov, Rusya Bilimler Akademisi'nde Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi Başkanı)

"Zafer ilanı ile sadece Rusya'da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi bir başarı algısı yaratılmak istendi. (Vasily Kuznetsov, Rusya Bilimler Akademisi'nde Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi Başkanı)

"Suriye'deki sorunları aylar içinde çözebileceğimize inandığımız, doğru değil. Bazı askeri yetkililerimiz eğer işleri onların istediği gibi yaparsak kısa süre içinde Suriye'ye girip çıkabileceğimizi düşündü. Ancak kalıcı bir çözüme sadece, diplomasi önderliğinde dikkatli bir yaklaşımla varılabileceğini anlıyoruz. Suriye'de belki de çok uzun bir yolun başındayız. (Adı açıklanmayan üst düzey bir Rus dış politika yetkilisi)

'Batı, akan kandan Moskova'yı sorumlu tutuyor'

Financial Times'tak haberde Rusya lideri Vladimir Putin'in Eylül 2015'te Suriye'de soruna doğrudan müdahil olduğunda hızlı ve kararlı bir askeri operasyon sözü verdiği hatırlatılıyor.

Haberde 2,5 yıl sonra ise ülkedeki durum şöyle özetlenmiş:

"Rusya destekli askeri başarılarına karşın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kendine daha çok güvenen ve kontrol edilmesi daha zor biri oldu. Suriye'de çatışmalar sürüyor ve Batılı hükümetler de akan kandan Moskova'yı sorumlu tutuyor.