TÜİK: Türkiye nüfusu 80 milyonu geçti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 2017'de 80 milyonu geçtiğini açıkladı.

2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızının binde 13,5'ten binde 12,4'e düştüğünü duyurdu.

TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 92,5'ini oluştururken belde ve köy nüfusu yüzde 7,5 oldu.

İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı da yüzde 1,5 artışla 15 milyon 29 bin kişiye ulaştı. Sonuçlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye nüfusunun ortalama yaşı ise 31,4'ten 31,7'ye yükseldi. Ortalama yaşın en yüksel olduğu kentler 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu.

Ortalama yaşı en genç kentler ise 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.