Polonya'yı Nazi soykırımına ortak olmakla suçlamayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

Telif hakkı Getty Images

Polonya'da meclis, ülkeyi Nazilerin Yahudi soykırımına yardım ve yataklık etmekle suçlamayı yasaklayan yasa tasarısını 23'e karşı 57 'Evet' oyuyla kabul etti.

Tartışma yaratan yasa değişikliği taslağı, üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Değişikliğin yasal olarak hayata geçebilmesi için önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylaması gerekiyor.

Duda, ülkenin "tarihi gerçeklerini" savunmaya hakkı olduğunu söylüyor.

Nazi soykırımının inkarına karşı kendi yasalarını güçlendirmeye çalışan bazı İsrailli milletvekilleri ise, bu duruma öfkeli.

Yasa değişikliği ne diyor?

Meclis'ten geçirilen yasa değişikliği şu ifadelerle tanımlanıyor:

"Gerçek olaylar karşısında kamuoyu önünde Polonya ulusunu ya da devletini Nazi Almanya'sının suçlarının sorumlusu ya da ortak sorumlularından olmakla suçlayan her kişi... üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Öte yandan eğer "suç teşkil eden eylem birinin sanatsal ya da akademik çalışmaları sırasında gerçekleşmişse", suç işlenmiş olmuyor.

Ülke daha önce de Auschwitz gibi Nazi toplama kampları için "Polonya ölüm kampları" gibi ifadelerin kullanılmasına ve ülkenin soykırım suçlarında payı olduğuna yönelik açıklamalara karşı çıkmıştı.

Bu kamplar, 1939 yılında Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde kurulmuştu.

Yasa değişikliğinin asıl tartışma yaratan yönü şu:

Bu cezai suçlar, Nazilerle bireysel olarak işbirliği yaptığı ve soykırıma yardım ve yataklık ettiği tarihsel verilerle kanıtlanan bazı kişilere atıf yapıldığı durumları da kapsayacak mı, bilinmiyor.

İsrail'in tepkisi ne oldu?

Farklı siyasi eğilimlerden İsrailli parti ve gruplar, Polonya'ya tepkili.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Polonya'yı tarihi yeniden yazmaya çalışmak ve Nazi soykırımını inkar etmekle suçladı.

Telif hakkı AFP

Buna karşılık Polonya Cumhurbaşkanı yasa değişikliğine ilişkin iki ülke arasında diyaloğu sürdüreceği sözünü verdi.

İsrail'in öfkesi yatışmış değil. İsrailli vekiller şimdi ülkede Nazi soykırımının inkarına yönelik yasaları sıkılaştırarak beş yıla kadar hapis cezası öngörebilecek bir yasa tasarısını oylamaya hazırlıyor.

Buna Nazilere destek verenlerin rolünü inkar edecek ya da küçültecek her türlü eylem de dahil.

Polonya ne diyor?

İsrail'in tepkisi, Polonyalı siyasetçilerde şaşkınlık yarattı.

Polonya Parlamento Sözcüsü Stanislaw Karczweski, "Polonyalıların onuru ve gerçekler için verdiğimiz mücadelenin bu şekilde algılanması karşısında şaşkın ve üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Warchol ise, tasarının Polonya'nın tarihini araştırmaya engel olacağı fikrinin yanlış olduğunu söyledi.

Öte yandan, aralarında sanatçı, siyasetçi ve gazetecilerin de olduğu 100'e yakın imzacı bir açık mektup yayınlayarak tasarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.