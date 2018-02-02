Telif hakkı Cheick Sanou

Cheick Ahmed al-Hassan Sanou her zaman kiloluydu. Fakat ne kadar güçlü olduğunu kendine eziyet eden bir çocuğu odanın bir ucundan diğerine fırlattığında anladı. Bu, kiloları yüzünden dalga geçilen bir ergenin Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasına katılacak hale gelmesinin hikayesi.

Eğer 16 yaşında 190 santimlik boyunuz ve 122 kiloluk ağırlığınız varsa dikkat çekmemeniz mümkün değildir. Biby lakaplı Cheick Ahmed al-Hassan Sanou'nun durumu tam da böyleydi.

1992'de Burkina Faso'da doğan Biby, 5 yaşına geldiğinde ağırlığı nedeniyle kardeşlerinden farklı olduğunu anlamaya başlamış.

"Annem her zaman iri olduğumu söylüyordu. 5 kilo doğmuşum" diyor gülerek.

'Bedenim dingilderdi'

Biby hep sporla ilgilenmiş ve okula başladığında da bu ilgi devam etmiş.

"Sprinter olmak isterdim, iri olmama rağmen hızlıydım" diyor ve ekliyor:

"Ama her koşuşumda bedenim dingilderdi, okuldaki çocuklar benimle dalga geçip 'şişko' derlerdi. Onlar için bir eğlenceydim, bu yüzden koşuyu bıraktım. Ama atlet olma isteğim hiçbir zaman geçmedi."

Telif hakkı Cheick Sanou Image caption Biby çocukluğunda kilosu nedeniyle hep zorbalığa maruz kalmış

Jimnastik de ilgisini çekmiş fakat her parende atışında bedeni mata düştüğünde çıkan ses, bedeniyle dalga geçilmesine yol açmış. Bu yüzden jimnastiği de bırakmak zorunda kalmış.

Ters parende ve salto atabilme isteği o kadar fazlaymış ki evde kardeşiyle pratik yaparak bunu öğrenmeyi başarmış. Bugün dev gülleleri kaldırmayı başardıktan sonra havada takla atabilen 170 kiloluk Biby, bu tekniğini o günlere borçlu.

'Bir daha benimle uğraşmadı'

9 yaşına geldiğinde Biby için zorbalığa ve dalga geçilmeye maruz kalmak sıradanlaşmıştı.

"Kendimden nefret ediyordum. Sınıfımda yaşı en küçük olan kişi bendim ama diğer herkesten 4 yaş büyük gösteriyordum" diyor Biby ve ekliyor:

"Burkina Faso'da insanlar o kadar iri değildir. Sınıfımdaki kızlar da zayıf erkekleri tercih ediyorlardı. Daha büyük kızlar benimle kibar bir şekilde konuşuyordu ama herhangi bir ilgi gösterdiğimde reddediliyordum."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Gülümseyen dev 'Demir Biby'

Ergenliğe kadar zorbalığa karşı hiçbir şey yapmamış. Ta ki, ne kadar güçlü olduğunu fark ettiği ve kendisiyle uğraşan yaşça büyük bir öğrenciyi de şaşırttığı o güne kadar:

"Çok öfkeliydim. 'Beni rahat bırak' dedim ve onu ittim. İtmemle birlikte odanın diğer ucuna uçtu. Şok olmuştu, ben de şok olmuştum. Ama o gün ne kadar güçlü olduğumu anladım ve o da beni bir daha rahatsız etmedi."

Yine de durumundan rahatsız olan Biby, kardeşi 2007'de Kanada'ya gittiğinde, bir dergi reklamında gördüğü ve karın yağlarını yaktığı söylenen bir zayıflama aleti getirmesini istemiş.

Fakat kardeşi o ürünü bulamayınca kilo verme konusunda çaresiz hissetmiş.

Kilo vermenin geleneksel yolu ise yeterince çekici gelmiyormuş:

"Marul ve muz gibi şeyler yemeyi denedim ama bunlar bana göre değildi. Bu yüzden Burkina Faso mutfağına geri döndüm: Pirinç, fıstık ezmesi çorbası ve bolca karbonhidrat. Ama benim dışımda herkes de bunları yiyordu ve hiçbiri benim gibi etkilenmiyordu."

Kanada'da değişen hayat

Biby 2009'da, 17 yaşını bitirdikten sonra lise eğitimini tamamlamak için Kanada'ya gitmiş.

Taşınmak Biby'ye kilo vermek için yeni bir motivasyon sağlamış.

İlk günden spor salonuna yazılan Biby'nin hayatını değiştirecek bir olay yaşanmış: Basketbol takımına seçilmek.

Böylece Biby hayatında ilk defa gerçekten istediği bir şeyin parçası olmuş.

Telif hakkı Cheick Sanou Image caption Tekerlek çevirme seyircilerin en sevdiği yarışmalardan. Tekerleklerin ağırlığı 500 kiloya kadar çıkabiliyor

Dahası, büyük ve güçlü olmasının kendisini takım arkadaşları ve koçları için vazgeçilmez kıldığını fark etmiş.

O anda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş. O güne kadar aynaya baktığında kilolu bir çocuk gören Biby, o noktadan sonra arkadaşları ve koçlarından daha ağır şeyleri kaldırabilen güçlü bir adam görmüş.

Ama ağırlık çalışmalarının bir saplantı haline gelmesi üniversite yıllarında olmuş:

"Spor salonunda insanların ağırlık kaldırırken zorlandığını görüyordum. Benim için onların kaldırdıkları ağırlıkları kaldırmak çok kolaydı."

'Demir Biby'

Yerel spor salonunda kısa süre içinde bir yıldıza dönüşen Biby, profesyonellerin kaldırdığı ağırlıkları kaldırabilmeye başlamış.

2013'te ise katıldığı ilk ağırlık yarışmasını kazanmış. Aynı yıl ulusal şampiyonayı da kazanmayı başarmış.

Ve böylece Demir Biby lakabını almış:

"Kardeşlerim bana Biby derdi ve bu benim lakabım oldu. Profesyonel yarışmalara katıldığımda ise Demir Biby'ye dönüştü."

Telif hakkı Cheick Sanou Image caption Demir Biby, Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasını kazanan ilk Afrikalı olmak istiyor

Ulusal şampiyonluğu uluslararası yarışmalar takip etmiş ve Demir Biby'nin yüzünden eksilmeyen gülümsemesi, dev cüssesi, inanılmaz gücü ve tabii parendeleri tüm dünyayla tanışmış.

Bu sporda daha yeni olmasına rağmen Biby şampiyonluk adaylarından. Daha şimdiden tanınmış iddialı isimleri yenmeyi başarmış durumda. Durmaya da niyeti yok.

"Yaşayan en güçlü insan olmayı, Dünyanın En Güçlü Adamı ünvanını Burkina Faso'ya getirmeyi planlıyorum" diyor.

Biby'nin başarıları Burkina Faso'da birçok çocuğa da ilham veriyor. Genelde futbolculara özenen çocuklar artık Demir Biby sayesinde dünyanın en güçlü adamı ya da kadını olmanın hayallerini kuruyor.