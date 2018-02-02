Apple daha az iPhone sattı, kârı rekor kırdı

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Teknoloji devi Apple şirketi, 2017'nin son üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre daha az iPhone sattıklarını ancak yüksek fiyatlar sayesinde gerilemenin önüne geçerek geliri artırdıklarını açıkladı.

Şirket, geçen yılın son üç ayında Avrupa ve Japonya pazarlarındaki büyümenin desteğiyle kârı 20 milyar dolara çıkararak rekor kırdıklarını duyurdu.

Eylül ayında iPhone8 ve Kasım ayında iPhone X piyasaya sürüldüğünden beri, şirket satış rakamlarını ilk kez açıklıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 1000 dolardan başlayan fiyatına rağmen iPhone X'e talebin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu belirtti.

iPhone satışı yüzde 1 azaldı

Yılın son üç ayında iPhone'ların toplam satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 773 milyona gerilerken, aynı dönemde şirketin geliri 20 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan Apple CEO'su Tim Cook, telefon satışlarındaki düşüşün onda büyük bir kaygı yaratmadığına vurgu yaptı.

Cook, dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılan 1.3 milyar Apple cihazın güçlü bir müşteri ağı oluşturduğuna dikkat çekti.

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Apple, iPhone kullanıcılarının, telefonların yeni güncellemeler ile yavaşladığı şikayetleri üzerine eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul etmişti.

iPhone kullanıcıları Apple'a tepki gösterirken, aralarından bazıları şirkete dava açmıştı.