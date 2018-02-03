Hollanda’da yaralı askerleri uyuşturucuyla tedavi etme deneyi

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Hollanda'da çatışma bölgelerinde görev yaparken yaralanan ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan askerlerin tedavisinde, "MDMA" adı verilen uyuşturucu made kullanılıyor.

Ekstazi adlı uyuşturucu ilacın ana maddesi olan MDMA'ın, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde büyük ölçüde başarılı olduğu belirtiliyor.

Bu, askerlik sırasında yaralanan be ağır travma geçiren kişilerin tedavisine yönelik uluslararası bir araştırmanın son aşaması. Askerlere, gece hayatında kullanılan uyuşturucunun üçte biri oranında MDMA veriliyor.

Uzmanlara göre bu madde, insanları daha açık hale getiriyor, korku ve paniği önlüyor. Bu sayede askerler yaşadıkları travmayı, korku duymadan daha rahat bir biçimde dile getirebiliyorlar.

Ayrıca uyuşturucu, askerlerin terapistleriyle daha güçlü bir bağ kurmasına da yardımcı oluyor.

Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Leiden Üniversitesi psikotravmatoloji uzmanı Prof. Dr, Eric Vermetten, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada uyuşturucunun, travma sonrası stres bozukluğunu yüzde 83 oranında tedavi ettiğini söyledi.

Hollandalı uzmana göre, yürüttükleri araştırmanın sonuçları, "gerçek olamayacak kadar" güzel. Vermetten, MDMA'nın ilaç olarak kullanılması için yapılan araştırmanın son aşamasında olduklarını belirterk, "Bütün sonuçlar böyle olumlu çıkarsa, MDMA 2021 yıkında psikoterapi ile birlikte ilaç olarak resmen tanınabilir" dedi.

Bağımlılık uzmanı Dr. Robert van de Graaf ise, bu konuda psikoaktif maddelerle çalışan psikiyatristlerin eğitilmesi gerektiğine işaret etti.

Van de Graaf, aksi taktirde insanların bilinçsiz bir şekilde bunu denemeye kalkmasının büyük risk doğuracağını vurguladı.

Araştırma ABD'li uzmanlarla birlikte yürütülüyor. Araştırmaya Amerika ve Avrupalı askerler katılıyor. ABD'de MDMA gibi uyuşturucu maddelerin yasak olması nedeniyle ilaç olarak kaydettirilmesinin zaman alacağı belirtiliyor.