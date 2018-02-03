Rus savaş uçağı İdlib'de vuruldu, pilotu 'öldürüldü'

Telif hakkı AFP Image caption Saraqib kenti üzerinde operasyona katılan bir Sukhoi-25

Rusya'ya ait bir savaş uçağı Suriye'nin İdlib bölgesinde vuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pilotun uçaktan atlamayı başardığını ve yere indikten sonra muhaliflerle çatışmaya devam ederken öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmaları takip eden Conflict Intelligence Team (Çatışma İstihbarat Timi) adlı kuruluş ise pilotun öldürüldüğünü gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta uçağın enkazı da gözüküyordu.

Uçağı hangi örgütün düşürdüğü bilinmiyor.

Fakat bölgede El Kaide ilişkili Heyet Tahrir Şam gibi cihatçı örgütler bulunuyor.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın bölgede son 24 saatte onlarca hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bugüne kadar Suriye'de 45 civarında Rus askeri yaşamını yitirdi. Fakat bu sayıya, kaç kayıp verdikleri bilinmeyen paralı askerler dahil değil.