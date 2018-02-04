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ABD'nin nükleer silah deposunu daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füzelerle çeşitlendirmeyi planladığını açıklamasına tepki gösteren Çin, Washington'a "Soğuk Savaş zihniyetinden" çıkması çağrısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin tabiatı gereği bir savunma politikası izlediklerini söyleyerek yeni nükleer silahlanma doktrinini açıklayan ABD'yi Beijing'in yaratabileceği nükleer tehdidi abartmakla suçladı.

Pazar günü Beijing'den gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ülke, buna karşı olmak yerine bu eğilime ayak uydurmak için inisiyatif almalı"

ABD ordusu nükleer silahlarının kullanılamayacak kadar büyük olduğu gerekçesiyle düşük verimli bombalar geliştirmek istiyor.

Rusya ise bu planı kınayarak tepkisini gösterdi bile.

ABD'nin yeni politikası ne?

ABD kendi nükleer deposunun artık işe yaramaz olduğu düşüncesiyle, Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı nükleer tehdit ilan etmiş durumda.

Cuma günü ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) duyurduğu Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde bu konuda bazı adımlar atılacağı görülüyor.

Daha küçük, 20 kilotondan düşük güçteki düşük-verimli nükleer silahlar geliştirmek öngörülen politikalar arasında. Bu düşük seviyeli nükleer başlıkların yine de yıkıcı olacağı öngörülüyor.

Nükleer doktrinde önerilen bazı değişiklikler şöyle:

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başlattığı modernleştirme çalışmaları sürdürülerek denizaltıdan atılan füzeler, karada konuşlanmış balistik füzeler ve havadan sevk edilen silahların güçlendirilmesi

Denizaltıdan atılacak nükleer silahların başlıklarını daha düşük verimli olanlarla değiştirilmesi

Deniz merkezli nükleer seyir füzelerine dönülmesi

Çin ne diyor?

Çin Savunma Bakanlığı, belgenin açıklanmasından iki gün sonra ABD'ye şu açıklamalarla yanıt verdi:

"Umarız ABD Soğuk Savaş zihniyetinden bir an önce çıkar, silahsızlandırma konusundaki kendi sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirir ve Çin'in stratejik niyetlerini doğru anlayıp ülkemizin ulusal savunma anlayışına ve askeri takviyelerine objektif bakış geliştirir."

Rusya'nın tepkisi ne oldu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Cumartesi günü bir açıklama yayınlayarak ABD'yi "savaş çığırtkanlığıyla" suçladı

Açıklamada Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlere hazır olduğu belirtildi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin planının kendisinde "derin bir hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

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