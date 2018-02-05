Rus basını: 'İdlib'de uçağımızı Türkiye yanlısı militanlar düşürdü'

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Idlib'de düşürülen Rus savaş uçağı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Cumartesi günü Su-25 tipi bir savaş uçağının düşürülmesi Rus basınında geniş yer buldu. Yapılan bazı yorumlarda Türkiye suçlandı.

Olayla ilgili olarak Rusya basınında çıkan yorumlar şöyle:

Nezavisimaya Gazeta- Suriye'deki savaş Moskova'nın geçen yıl bittiğini ve güçlerini azaltacağını söylemesine karşın devam ediyor. Cumartesi günü (3 Şubat) Rus Su-25 savaş uçağının İdlib bölgesindeki militanlar tarafından vurulması, hem Arap hem de Türk medya kuruluşlarının yayınları ve sosyal medyadaki bilgiler Rus jetini düşürme operasyonunun Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) parçası "ılımlı" Ceyş el Nasır tarafından yapıldığını gösteriyor.

Gazeteye konuşan askeri uzman Vladimir Popov konuyla ilgili "Türkiye yanlısı militanların Rus uçağını vurduğu gayet açık. Bu hamlelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ahbap çavuşları var" dedi. Popov ayrıca Türk boru hattı inşası nedeniyle Moskova'nın Erdoğan'a ekonomik anlamda bağımlı olduğunu bu yüzden de Rusya'nın Erdoğan'ı siyasi düzeyde eleştirmeyi bıraktığını söyledi.

'Rusya Savunma Bakanlığı sessiz kalmak istemedi'

Novaya Gazeta- Rus uçağının düşürüldüğünün görüldüğü videonun hemen yayımlanması, Rus Savunma Bakanlığı'nın sessiz kalmak istemediğinin bir göstergesi. Rus Su-25 savaş uçağını Türkiye'nin kontrolündeki militanlar mı yoksa kontrolden çıkanlar mı vurdu? Rus uçağının vurulması Soçi'de 29-30 Ocak'taki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarından memnun olmayan (ÖSO)'nun komutanlarının özel operasyonu olduğu fikri de dışlanmamalı.

Kommersant (ekonomi gazetesi)- Rusya'da Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi uzmanlarından Konstantin Makiyenko gazeteye açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin'in radikal İslamcılara karşı zafer ilan etmesinin ardından Rus hava kuvvetlerinin Suriye'de aktif operasyonların yapıldığı döneme kıyasla daha fazla hava aracı kaybettiğini söyledi. Makiyenko, "Militan grupların yenilgiye uğratıldığının farz edilmesi ve siyasi çözümün başlangıcı savaşın sonu anlamına gelmez. Savaştan çıkmak askeri operasyonların kendisinden daha zor olabilir" dedi.

Rossiyskaya Gazeta - Hem Suriyeli muhalifler hem de El Nusra Cephesi üyelerinin kontrolünde olan İdlib bölgesinde sorumluluk hudutları açık değil. Her ikisi de uçağımıza saldırmış olabilir. Ancak Savunma Bakanlığı'nın mesajından bunu yapanın "El Nusra teröristleri" olduğu anlaşılıyor.