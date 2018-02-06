Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi rekor kayıp yaşadı.

Gün sonunda endeks yüzde 4.6 düşüşle 1175 puan kayıpla kapandı.

Böylece, 2008 finansal kriz sırasındaki 777 puanlık düşüş de geride bırakılmış oldu.

Beyaz Saray, Dow Jones Endeksi'ndeki kayıplar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisinin uzun vadedeki gidişatına odaklandığını ve ülke ekonomisinin temellerini güçlü gördüğünü açıkladı.

Göreve geldiğinden beri, Trump günbegün borsadaki yükselişi, yönetiminin başarısına kanıt olarak sunmuştu.

Ancak New York Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gideceğine yönelik işaretler üzerine geçen haftadan beri dalgalı bir seyir izliyordu.

Borsadaki satışlar, Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam rakamlarını açıklamasının ardından faiz artırımı beklentisiyle hız kazanmıştı.

Rakamlara göre, ABD ekonomisinde Ocak ayında 200 bin istihdam yaratıldı.

Veriler, ücretlerde beklenenden fazla artış olduğunu da ortaya koydu.

Maaşların yükselmesi halinde insanların daha fazla tüketmesi ve bunun da enflasyonu yükseltmesi öngörülüyor.

Bunu kontrol altında tutabilmek içinse, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gitmesi gerekecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Fed'in yeni başkanı Jerome Powell Pazartesi günü göreve başladı

Yatırımcılar şimdi beklediklerinden daha fazla kez faiz artırımı olabileceğini öngörüyorlar.

Bu da şirketler için borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, satışların bu faiz artırımı beklentisiyle gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.

Öte yandan Jerome Powell, Pazartesi günü Fed Başkanlığı görevine başladı.