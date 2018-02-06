Telif hakkı SpaceX

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle bugün dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderiliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Elon Musk'ın, kod adı "Big Fucking Rocket" (Büyük S…. Roket) olan projesi.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıyacak. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturacak.

Musk, spor arabanın Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi.

Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vadetti.

Telif hakkı ELON MUSK/INSTAGRAM Image caption Musk'ın 100 bin dolarlık Tesla marka spor arabası Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek

Türkiye saati ile 21:30 civarında fırlatılması planlanan Falcon Heavy'nin uzaya gönderilmesini binlerce kişinin Florida kıyılarından izlemesi bekleniyor.

Musk'un şirketi SpaceX, fırlatma işleminin 3 saat süreceğini, teknik bir aksaklık yaşanması durumunda ikinci girişimin Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

SpaceX, Falcon Heavy roketinin tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Roket bu özelliğiyle NASA'nın astronotları aya taşıyan devasa roketi Saturn V'i takip ediyor.

Öte yandan NASA da, insanları aya ve daha sonra da Mars'a göndermek için Space Launch System (SLS) adını verdiği kendi ağır fırlatma roketini geliştiriyor.

Ancak projede yaşanan gecikmeler nedeniyle ilk test uçuşunun 2020'yi bulabileceği ifade ediliyor.

Tüm uzay endüstrisi roketin fırlatılmasını izliyor

Ticari uzay girişimleri NASA için cazip bir alternatif olabilir. SpaceX, Falcon Heavy'nin daha küçük modeli olan Falcon 9 kargo roketleri taşıdığını ve rakip United Launch Alliance tarafından geliştirilen Delta IV roketinden iki kat daha fazla yükü daha ucuza taşıyabileceğini söylüyor.

Falcon Heavy'nin fırlatma maliyeti 90 milyon dolar iken Delta Heavy 435 milyon dolara uzaya gidebiliyor.

Ancak SLS'in maliyetini azaltmayı vaat eden tek girişimci Musk değil. Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos da New Glenn adını verdiği güçlü bir roket üstünde çalıştığını açıkladı. Bezos ayrıca bundan daha da güçlü New Armstrong adında bir roketin de geliştirildiğini söyledi.

Telif hakkı SpaceX

NASA, ABD ordusu ve özel şirketler bugünkü test uçuşunu yakından takip ediyor.

Guardian gazetesine konuşan uzay savunma kuruluşu Planetary Society direktörü Casey Dreier "Eğer Falcon Heavy çalışır ve uzaya çıkarsa bu pek çok olasılığın önünü açar. NASA SLS'i beklemek yerine derin uzay geçidi için parçaları koymaya ya da ayın yörüngesine bir istasyon yerleştirmeye başlayabiliriz diyebilir" dedi.

70 metre uzunluğundaki Falcon Heavy dünyanın alçak yörüngesine 64 tonluk yük yerleştirebiliyor. Bu, uzaya beş çift katlı otobüs götürmekle aynı.

Musk'ın roketinin başarılı olması ABD istihabaratının ve ordusunun daha büyük uydular kullanması, Mars'ın yüzeyine daha büyük ve daha akıllı robotlar gönderilmesi, Jüpiter, Satürn ve bu gezegenlerin uydularına yolculuk edilmesi gibi adımların önünü açabilecek.

Falcon Heavy projesi ilk kez 2011'de ilan edilmiş, ilk uçuş 2013 için planlanmıştı.