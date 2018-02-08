Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisyondan Esad yanlısı güçlere hava saldırısı

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Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, yönetim yanlısı güçlerin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırı düzenlemesi üzerine, misilleme olarak hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamaya göre, yönetim yanlısı güçler, Suriye Demokratik Güçleri'nin Deyr ez Zor'daki ana merkezine bir saldırı düzenledi.

Açıklamada, SDG'lilere saldırının yaklaşık 500 kişiyle ve ağır silahlarla yapıldığı belirtildi.

Koalisyon, olayı 'provoke edilmemiş bir saldırı' olarak tanımladı.

Açıklamaya göre koalisyon, bu saldırıya cevap olarak bölgede hava saldırıları düzenlendi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kasım 2017'de Deyr Ez Zor'û IŞİD'den geri alan Suriye ordusu askerleri ve yönetim yanlısı güçler.

En az 100 savaşçı öldü iddiası

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, olay ardından koalisyonun Esad yönetimi yanlısı güçlere yönelik saldırısında en az 100 savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

'Esad yanlısı güçlerin, IŞİD'in 2014-2017 yılları arasında ana gelir kaynağı olan petrol sahalarını ele geçirmeye çalışıyor olmalarının muhtemel olduğunu' söyleyen yetkili, "Rejim yanlısı güçlerin, SDG'nin IŞİD'den Eylül 2017'de özgürleştirdiği toprakları ele geçirmeye çalıştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Yetkili bazı ABD askerlerinin de saldırı sırasında olayın yaşandığı yerde bulunduğunu ancak, ABD askerlerinden ölen ya da yaralanan olmazken bir SDG'li yaralandığını söyledi.

ABD'li yetkili, uluslararası koalisyonun Rus makamlarını, bölgede SDG güçlerinin varlığına ilişkin olarak olayın çok öncesinden uyardığını da öne sürdü ve "Koalisyon güçleri engellenen saldırı öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus mevkidaşlarıyla iletişim halindeydiler" dedi.

Ana gövdesinin YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) oluşturduğu SDG, koalisyon güçlerinin Suriye'de IŞİD'le operasyonlardaki önemli bir müttefiki.

Telif hakkı Getty Images Image caption SDG, Deyr Ez Zor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bazı bölümlerinde operasyon düzenlemişti.

Suriye ordusu Deyr Ez Zor'u IŞİD'den geri almıştı

Şam yönetimi, Kasım ayında Deyr ez Zor kentini IŞİD'den tamamen tamamen geri alındığını açıklamıştı. Bu operasyona Esad yönetimi yanlısı Şii milis güçleri de yoğun olarak katılmıştı.

Aynı dönemde SDG de, Deyr Ez Zor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bazı bölümlerini IŞİD'den aldığını açıklamıştı.

Zengin petrol yataklarına sahip Deyr Ez Zor, 2017'de IŞİD'in Suriye'de elinde kalan son kalesiydi. Deyr Ez Zor'un da alınmasıyla IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu hiçbir kent kalmadı.