ABD'li yetkili: Türkiye'yle iş yapmak için zorlu bir dönem

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Üst düzey bir ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gelecek hafta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Afrin'deki operasyonun kısıtlanması için baskı yapacağını söyledi.

Tillerson'ın 11-16 Şubat arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt ziyareti konusunda gazetecilere bilgi veren ABD'li yetkili, gezinin her bir durağında zorlu görüşmelerin yapılacağını vurguladı.

Adı açıklanmaya yetkili, "Afrin'deki operasyonlarında ve Kuzey Suriye'de sınır boyunca giriştikleri operasyonlarda itidalli davranmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu zorlu bir görüşme olacak" dedi.

Yetkili ABD-Türkiye ilişkileri konusunda da "Bakın bu zorlu bir süreç. Söylemleri sert. Türkler öfkeli ve onlarla iş yapmak açısından zorlu bir dönem. Ancak biz hala bazı temel ortak çıkarların bulunduğuna inanıyoruz" die konuştu.