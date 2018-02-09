ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım

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ABD hükümeti, Türkiye, Filipinler ve Somali'de üç farklı şirkete 'IŞİD'i destekledikleri' gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de Yunus Emre Sakarya adlı iş adamının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipinler'de de IŞİD'e mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığı belirtildi.