'İntihar kooperatifi' 300 kişiye ölümcül toz verdi

Telif hakkı NOS Image caption "İlaç X" adlı madde

Hollanda'da kendi isteğiyle hayatını sonlandırmak isteyen kişilere yardım etmek amacıyla kurulan "Son Arzu Kooperatifi" (Coöperatie Latste Wil), 300 üyesine "ölümcül pudra" verdiğini açıkladı.

Kişilerin kendi isteğiyle "insanca ölmesini" savunan kooperatif, geçen Eylül ayında ölümcül bir ilaç icat ettiğini açıklamıştı.

İnsanların yaşamını kısa sürede sonlandırdığı belirtilen ilacın, yasal olarak piyasada satılan bir maddeden üretildiği kaydedilmişti.

İçeriği açıklanmayan ilacın etken maddesinin, küf oluşumunu önlemek için hastanelerde kullanılan bir koruyucu olduğu öne sürülüyor.

"İntihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın bulunduğunun açıklanmasının ardından, kooperatif üye patlaması yaşadı. Hollanda ve Belçika'dan kooperatife üye olanların sayısı 20 bini geçti.

Kooperatif, geçen aydan itibaren üyeleri için toz hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı.

Herkes alamıyor

NRC gazetesine göre, şu anda 300 üyeye, intiharlarına yardım etmesi anacıyla ölüm tozu verildi. "İlaç X" adlı madde, 2 gramlık ambalajlarda, parmak izi ile açılabilen özel bir kasa içinde üyelerin adresine ulaştırıldı.

Ölümcül tozu her isteyen rastgele sipariş edemiyor. Kooperatife 6 aydan fazla bir süredir üye olan ve ilaç hakkında bilgilendirme toplantılarana düzenli olarak katılanlar alabiliyor.

Kooperatifin yıllık üyelik aidatı 15 euro. İlacın maliyeti ise 180 euro.

Siparişi kabul edilen üye, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair bir belge imzalıyor. İlacı sadece kendisinin kullanacağı ve kooperatifi hiçbir şekilde suçlamayacağına ilişkin resmi taahhüdün ardından toz üyeye teslim ediliyor.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı önlem almak istemiyor

Hollanda'da iyileşme umudu olmayan hastalar için ötanazi uygulaması serbest. Ancak bu uygulamaya yoğun tıbbi kontroller sonrası izin veriliyor.

Son Arzu Kooperatifi ise ötanazi hakkı olmayan kişileri hedef alıyor. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, ilacın satışı ile ilgili herhangi bir önlem almak istemiyor.

Bakanlığa göre, ilacın tedarikçileri bunun nerede kullanılacağını kendilerine sormaları gerekiyor. Çünkü intihara yardımcı olmak Hollanda yasalarına göre suç.

Kooperatif yöneticileri, intihara yardımcı olmadıklarını sadece yasal içeriğe sahip ilaç temin ettiklerini savunuyor.

Hukuk çevrelerine göre, kooperatif ince bir çizgide yürüyor. Hukukçular, ilaç tedarikinin yasal olmasına rağmen, intihara yardımın suç olduğuna dikkat çekiyor.

Hekimler ise ilacın içeriğindeki karbonmonoksit yüzünden bir çok yan etkisi bulunduğunu ve kullanan kişlere ölmeden önce çok acı verdiğini savunuyor.