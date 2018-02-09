Müslüman kadınlardan kutsal mekanlarda tacize karşı eylem: #MosqueMeToo

Telif hakkı Tweeter Image caption Kampanya Mısır asıllı Amerikalı yazar Mona Eltahawy'nin tweetleriyle başladı

Müslüman kadınlar sosyal medyada #MosqueMeToo etiketini kullanarak hac ziyareti ve diğer dini ortamlarda maruz kaldıkları cinsel taciz vakalarını teşhir etmeye başladılar.

Türkiye'de #SenDeAnlat İngilizce'de #MeToo etiketinde yansımasını bulan cinsel tacizi teşhir amaçlı kampanyalardan esinlenen protesto, Mısır asıllı Amerikalı feminist gazeteci Mona Eltahawy'nin çocuk yaşta hac ziyareti sırasında uğradığı cinsel saldırıyı anlatmasıyla başladı.

Altahawy, "Hacda cinsel saldırıya uğradığımda 15 yaşındaydım. Travma geçirdim ve utanç içinde kaldım. Şu anda 50 yaşındayım, utanmıyorum ve o zaman sahip olmadığım bir güce ve platforma sahibim" diye yazdı. Kadınların 1 numaralı önceliği olduğunu yazan Altahawy, İslamofobikler, ırkçılar ve Müslüman kadın düşmanlarına da meydan okuduğunu yazdı.

Dün dünyanın dört bir yanından Müslüman kadın ve erkekler bu etiketle mesajlar attılar ve 24 saatten az bir sürede bu etiket 2 bin kez twitlendi.

#MosqueMeToo Farsça Twitter sitesinde en çok konuşulan konular listesinin başlarına çıktı.

Telif hakkı Feranak Amidi Image caption NargessKa: Hacılar tavaf sırasında sarkıntılık konusunda uyarıldı: babam korumak için tavaf sırasında annemin arkasından yürüdü. Erkekler, şaşırmış gibi yapmayın!

Etikete İngilizce tweetleyen NargessKa adlı kullanıcı "Hacılar tavaf sırasında sarkıntılık konusunda uyarıldı: babam korumak için tavaf sırasında annemin arkasından yürüdü. Erkekler, şaşırmış gibi yapmayın!" diye yazdı.

Telif hakkı Feranak Amidi Image caption Mariha Syed "Şu anda Umre'yi düşünmekte zorlanıyorum: hayatımın en güzel anılarından biri olması, beni Allah'a yakınlaştırması gereken bir deneyim, hayatımı mahvetti" diyor.

Bir çok İranlı ve Farsça konuşan kişi, etiketi sadece taciz deneyimlerini anlatmak için değil aynı zamanda kapanmanın kadınları cinsel taciz ve saldırıdan koruduğu inancına karşı çıkmak için de kullandı.

Telif hakkı Feranak Amidi Image caption Farzane Ebrahimzade "Kutsal mekanlarda cinsel taciz hakkında yazıyor oluşum, bizzat kapanmanın kadınların güvenliğini sağlamadığının bir işaretidir. Hasta insanlar (tacizciler kasdediliyor) nerede olduğunuza bakmaz ve bulunduğu mekanın kutsallığına da aldırmaz" diye yazdı.

Kuşkusuz etikete mesaj yazan herkes ifade edilen bu görüşleri desteklemiyordu. Kimileri Mona Altahawy'yi konuyu sosyal medyaya taşıdığı için suçladılar.

Telif hakkı Feranak Amidi Image caption Mona Altahawy bir tweetinde kendisine yönelen eleştiri ve hakaretleri özetleyen bir liste yaptı

280 bin takipçisi olan Mona Altahawy bir tweetinde kendisine yönelen eleştiri ve hakaretleri özetleyen bir liste yaptı:

Altahawy, kendisine gelen menfi mesajları "taciz edilmeyecek kadar çirkinsin", "Bunları yazmak için para alıyorsun", "Meşhur olmak için yapıyorsun", "Dikkat çekmek için yapıyorsun", "İslama saldırıyorsun", "Müslüman erkekleri kötü göstermek istiyorsun" ve "Fahişesin" gibi sınıflandırılabileceğini söylüyor.