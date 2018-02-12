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İngiliz Reuters haber ajansı, Suriye hükümeti ve YPG'ye yakın kaynaklardan derlediği analiz haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin'de 'Türkiye'ye karşı Suriyeli Kürtlere dolaylı olarak yardım ettiğini' yazdı.

Haberde, "Hükümet yanlısı güçler ve Kürtlerin öncülüğündeki birlikler, Suriye'nin diğer bölgelerinde ve Şam'da birbirleriyle savaştılar. Şam yönetimi Kürtlerin özerlik taleplerine karşı çıktı. Ama Afrin'de ortak bir düşmanları ve Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak için ortak çıkarları var" dendi.

Reuters'ın 24. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'na ve Suriye hükümeti ile Suriyeli Kürtlerin bölgede attığı adımlara ilişkin haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"Afrin'i korumak isteyen Kürtler, Şam'dan sınırlarını savunmak için birliklerini göndermesini talep etti. Hükümetin bu talebe olumlu yanıt vereceğine dair bir işaret yok ama her iki tarafın temsilcilerinin Reuters'a yaptığı açıkmalara göre Şam yönetimi, Kürt savaşçıların, sivillerin ve siyasetçilerin kendi toprakları üzerinden Afrin'e ulaşmalarına izin vererek dolaylı olarak Kürtlere yardım ediyor.

"Esad, çok da çaba harcamadan bu işten kazançlı çıkabilir.

"Takviye kuvvetlerin gelmesi, Kürt direnişini ayakta tutabilir, Türk kuvvetlerini çıkmaza sokabilir ve Suriye topraklarının kontrolü için kendisine rakip olan askeri güçlerin kaynaklarını kurutan bu çatışma ortamını uzatabilir.

'Afrin'e takviye birlik için Şam'la anlaştık'

"Bu durum, Suriye'nin yedi yıllık savaşı boyunca ABD için ise yeni bir sorun teşkil ediyor ve müttefikleri Suriyeli Kürtlerin ABD ile askeri bağlar kurarken Esad'la da anlaşmaya varmaları gerektiğini gösteriyor.

"Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birlikler, takviye kuvvetlerin yine Kürtlerin yoğun yaşadığı Kobani ve Cezire bölgelerinden Afrin'e gönderilmeleri için Şam'la anlaşmaya vardıklarını söylüyor.

"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Kino Gabriel, 'Afrin'e takviye kuvvet göndermenin farklı yolları var ama asıl temel yol, rejim birliklerinden geçiyor. Afrin'e takviye ulaştırılması için her iki taraf arasında mutabakat var' dedi."

'Ruslar aracılığıyla ikna etmeye çalıştık'

Reuters'ın haberine göre Suriyeli Kürtler aynı zamanda kuzeyde Kürtlerin kontrolündeki bölgelerden petrol ve yakıt tedariki için Şam'ın kendileriyle işbirliği yapmaya ihtiyacı olduğunu ve bunun da Esad'a karşı ellerini güçlendirdiğini söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak'ta başladı.

Esad yanlısı askeri ittifak içinde ismini vermek istemeyen bir komutan da 'Kürtlerin rejimle işbirliği yapmaktan başka seçenekleri olmadığını' söyledi ve "Suriye rejimi Kürtlere insani yardım ve Kürtlerin bazı cephelerine geçişine göz yumarak lojistik destek yardımında bulunuyor" dedi.

Uluslararası Kriz Grubu'nun üst düzey Suriye analisti Noah Bonsey "Rejim, Fırat Nehri'nin doğusuna saldırırken bir yandan da YPG'nin Afrin'e geçişine izin verdi. Bunun aralarındaki ilişkinin iyi olduğuna işaret ettiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Bonsey, "Suriye'nin kuzeydoğusunun geleceğinin ne olacağına ilişkin hala YPG ile rejim arasında önemli görüş ayrılıkları var" diye ekledi.

Suriyeli Kürtlerin, sınır bölgelerini korumak için Şam yönetimine yaptıkları taleplerle ilgili konuşan Türk siyasetçi Aldar Halil de "Onları, en azından sınırlarımız korunsun diye Ruslar aracılığıyla ikna etmeye çalıştık ama sonuç alamadık. Eğer sınırları korumazlarsa, o zaman iç sorunlara bakmaksızın, en azından sınırları koruyan Suriyeli vatanseverlere engel olmamalılar" diye konuştu.