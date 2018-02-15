Florida'da bir lisede silahlı saldırı: En az 17 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Parkland şehrindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.

Florida polisi saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinden kaçan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Stoneman Douglas adlı lisede meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yapan Broward Şerifi Scott Israel, bölgedeki kişileri kaçan saldırgana karşı uyarmıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Gözaltına alınan zanlı

Bölge şerifi aynı zamanda 14 kişinin tedavi görmek için hastanelere götürüldüğünü belirtti.

Şerif Israel, televizyon ekranlarından yaptığı açıklamada ise saldırganın eski bir öğrenci olduğunu, bir tüfek ve çok sayıda mühimmatla okula geldiğini aktardı.

Telif hakkı Reuters Image caption Gözaltına alınan zanlı

Şerif, saldırganın okula girerken üç kişiyi, okul binasında ise 12 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Yaşamını yitiren diğer iki kişiyse kaldırıldıkları hastanede öldü.

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ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

'Kızım dolapta saklanıyor'

Saldırının okul dağılmaya yakınken gerçekleştiği düşünülüyor.

Saldırının hemen ardından CBS televizyonuna konuşan bir veli, okulda yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. Konuşmaktan korkuyor. 'Beni arama, çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum' dedim. O yüzden hala dolabın içinde" dedi.

Telif hakkı Twitter Image caption Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için büyük bir operasyon yürüttü.

'Çitlerden atladım'

CNN'e konuşan 16 yaşındaki Justin Lewis adlı öğrenci ise sabah tatbikat yaptıklarını, o yüzden ilk başta silah sesleri duyunca başka bir tatbikatın daha olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Ancak öğretmenlerin daha kaygıyla davrandığını ve polislerin geldiğini görünce çitlerden atladığını anlatmıştı:

"Bir çitten atlamayı başardım ve Walmart'a koştum. Anneme beni alması için mesaj atıp aradım."

Yılın başından beri gerçekleşen 18. saldırı

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.

Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor.