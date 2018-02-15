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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı Jim Mattis arasında dün yapılan görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'ın açıklamasında, Mattis'in görüşme sırasında Türkiye'den Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadeleye odaklanmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, "(Mattis), IŞİD'i yenmek için yapılan mücadeleye ve bu terör örgütünün Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde hiçbir izin kalmamasına yeniden odaklanılması çağrısı yaptı" denildi.

Mattis ile Canikli, dün NATO toplantısı kapsamında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı Suriye'deki durum ele alındı.

ABD, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkilediğini savunuyor ve kapsamı ile süresinin sınırlı tutulmasını istiyor.

Türkiye ise bu harekatın kendi "terörle mücadele sürecinde" kritik önemde olduğunu söylüyor ve Afrin'in ardından ABD'nin IŞİD'le mücadele açısından stratejik önemde görmesinden dolayı yaklaşık 2 bin askerinin de bulunduğu, Kürt güçleri kontrolü altındaki Menbiç bölgesine askeri operasyon düzenleyeceğini söylüyor.