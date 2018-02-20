Hangi Kara Panter karakterisiniz
- 20 Şubat 2018
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Marvel'ın son süper kahraman filmi Kara Panter (Black Panther) gişe rekorları kırma yolunda ilerliyor. İlk kez siyah karakterlerin bu kadar önemli rol üstlendiği filmdeki ruh ikizinizi BBC'nin testiyle bulun.
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Kara Panter testi: Kara Panter testi: Siz hangi karaktersiniz?
Son süper kahraman filmindeki ikizinizi bulun
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Yayına hazırlayanlar
Yapım: Yemisi Adegoke, Tasarım: Olaniyi Adebimpe, Geliştiren: Olawale Malomo.
Fotoğraflar
Marvel Studios, Getty Images