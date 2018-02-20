Hangi Kara Panter karakterisiniz

  • 20 Şubat 2018

Marvel'ın son süper kahraman filmi Kara Panter (Black Panther) gişe rekorları kırma yolunda ilerliyor. İlk kez siyah karakterlerin bu kadar önemli rol üstlendiği filmdeki ruh ikizinizi BBC'nin testiyle bulun.

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Kara Panter testi: Kara Panter testi: Siz hangi karaktersiniz?
Son süper kahraman filmindeki ikizinizi bulun

Yayına hazırlayanlar

Yapım: Yemisi Adegoke, Tasarım: Olaniyi Adebimpe, Geliştiren: Olawale Malomo.

Fotoğraflar

Marvel Studios, Getty Images

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