Hangi Kara Panter karakterisiniz

Marvel'ın son süper kahraman filmi Kara Panter (Black Panther) gişe rekorları kırma yolunda ilerliyor. İlk kez siyah karakterlerin bu kadar önemli rol üstlendiği filmdeki ruh ikizinizi BBC'nin testiyle bulun.

Üzgünüz internet tarayıcınız bu uygulamayı desteklemiyor. Kara Panter testi: Kara Panter testi: Siz hangi karaktersiniz? Son süper kahraman filmindeki ikizinizi bulun Başla Önceki Sonraki Tekrar dene Sonuçlarınızı paylaşın Yayına hazırlayanlar Yapım: Yemisi Adegoke, Tasarım: Olaniyi Adebimpe, Geliştiren: Olawale Malomo. Fotoğraflar Marvel Studios, Getty Images Testi paylaşın