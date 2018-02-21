Malavi bebek ölümlerini nasıl azalttı?

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de bebek ölümleri yaklaşık 20 yıl öncesine göre yüzde yarı yarıya azaldı. Peki bu nasıl oldu?

Ülkede bebek ölümleriyle mücadele için üç yöntem izlendi.

Bu yöntemlerden ilki doğum öncesi tıbbi destek. Doğumdan önce kadınlar sağlık merkezlerine ya da doktorlara başvurmak için teşvik edildi. Bu da kadınlar için daha bilinçli bir hamilelik sürecini getirdi. Ancak nüfusun yüzde 80'i kırsal bölgelerde yaşadığı için kadınların sağlık merkezlerine erişimi kısıtlıydı. Bu sorun da gezici sağlık ekiplerinin devreye sokulmasıyla çözüldü.

'Kanguru yöntemi'

Ülkedeki başka bir sorun ise çocuk evlilikleri. Bu tür evliliklerde erken doğum daha sık görülüyor. Erken doğan bebekler ise sağlık konusunda daha savunmasızlar. Malavi'de bu sorunu çözmek için 'Kanguru yöntemi' uygulanıyor. Erken doğum yapan anneler, kendi vücut ısılarını kullanarak bebeği sıcak tutmayı öğreniyor.