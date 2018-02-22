Florida saldırısından kurtulan öğrenciler eyaletin başkentine yürüdü

Telif hakkı Getty Images

ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul saldırısından sağ kurtulan gençler, silahlanmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için eyaletin başkenti Tallahassee'ye yürüdü.

Burada Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleriyle görüşen gençler, taleplerini iletti.

Yaklaşık 725 kilometrelik yürüyüş, 14 Şubat'taki saldırıdan beri gençlerin başını çektiği silahlanma karşıtı hareketin ilk organize protestosu.

Eyalet Meclis Binası önünde toplanan öğrenciler "çocuklarımızı koruyun" sloganları attı, "bir daha asla" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyaletteki binlerce genç de derslerinden çıkarak saldırıdan kurtulan gençlerle dayanışma görsterdi.

Florida'daki iki üniversitenin öğrencileri de eyleme destek verdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Saldırıda 17 öğrenci hayatını kaybetti

Delaney Tarr, Tallahassee'de "Buraya hazırlıklı geldik. Bizimle görüşmeye hazır olan her milletvekiliyle yapılacak her toplantıya katılacağız" dedi.

Tarr, "Ne istediğimizi biliyoruz. Silah reformu istiyoruz. Sağduyulu silahlanma yasaları istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan kurtulan 17 yaşındaki Florence Yared, "Bugün, derslerimize dönmek, sınavlara hazırlanmak ve ölen sınıf arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin yasını tutmak yerine, bir değişiklik için mücadele ediyoruz" dedi.

Amerikan televizyon kanalı CNN, başkent Washington dahil olmak üzere ABD'nin başka kentlerinde de öğrencilere destek için yürüyüşler düzenlendiğini bildirdi.

Eyalette saldırıda kullanan AR-15 tüfeğinin de arasında olduğu 'saldırı silahları'nın yasaklanması Salı günü reddedilmişti.

Silanlanma konusunda sorulara yanıt veren Eyalet Senatosu Başkanı Joe Negron, bu konuyu gözden geçirdiklerini söylemişti.

Telif hakkı AFP Image caption AR-15

Donald Trump öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü Beyaz Saray'da öğrenci ve öğretmenlerle buluşarak, silahlanmanın denetlenmesi konusunda bir tartışma oturumu düzenlemesi bekleniyor.

Öğrencilerin Mart ayında da başkent Washington'a yürümesi bekleniyor.

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.