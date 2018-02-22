Antidepresan ilaçlar 'işe yarıyor'

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Biliminsanları, çok kapsamlı bir araştırmanın ardından tıbbın en büyük tartışmalarına birine son verdiklerini ve antidepresan ilaçların gerçekten işe yaradığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

116 bin 477 kişinin katıldığı 522 farklı deneyden alınan sonuçların analiz edildiği çalışmada, en çok kullanılan 21 antidepresan ilacının, depresyonun belirtilerini azaltmada herhangi bir etkisi olmayan plasebo haplardan daha etkin olduğu görüldü.

Ancak çalışmada, ilaçların etkinliği arasıda da büyük farklar olduğu ortaya çıktı.

Lancet Tıp dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan uzmanlar, çalışmalarının çok daha fazla sayıda insanın antidepresanlardan faydalanabileceğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de 2016 yılında , 2006'ya kıyasla iki kat daha fazla antidepresan ilaç reçete edildi, ancak bazı araştırmaların bu ilaçların plasebo haplardan daha etkili olmadığı sonucuna varan bazı araştırmalar nedeniyle, etkinlikleri konusunda tartışmalar vardı.

Çalışmada ele alınan antidepresanlar, plasebolardan üçte bir oranında ya da iki katından fazla etkin şeklindeki bir yelpazede sıralandı.

Araştırma ekibinin başkanı Oxford Üniversitesi'nden Dr. Andrea Cipriani "Bu çalışma, antidepresanların işe yarayıp yaramadığı konusunda uzun süredir yürütülen tartışmaya son noktayı koyuyor. En çok reçete edilen antidepresanların orta düzeyli depresyondan ağır depresyona kadar olan aralıkta işe yaradığını gördük ve bence bu hem hastalar hem de doktorlar için iyi haber" dedi.

Antidepresanlar- en etkili ve en az etkililer

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En etkililer:

agomelatin

amitriptilin

escitalopram

mirtazapin

paroxetin

En az etkililer:

fluoxetin

fluvoxamin

reboxetin

trazodon

'Başka yöntemlerle birlikte düşünülmeli '

Araştırmayı yapan uzmanlar çalışmalarının doktorların en uygun reçeteyi yazmalarına yardımcı olacağını, ancak bunun herkesin ilacını değiştirmesi gerektiği anlamına da gelmediğini söyledi.

Bunun nedeninin de çalışmada ilaçların, farklı bireyler, yaş grupları, cinsiyet, belirtilerin ağırlığı ve diğer karakteristik özelliklerden çok, ortalama etkisine bakılmasının olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, kullanılan verilerin büyük çoğunluğunun sekiz haftalık tedaviler üzerine olduğunu, dolayısıyla bulgularının uzun süreli tedaviler için geçerli olamayabileceğini söylediler.

Dr. Cipriani "İlaç tedavisi hep, psikolojik terapiler gibi diğer seçeneklerle birlikte düşünülmeli" dedi.