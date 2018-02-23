Çin'de dünyanın en uzun cam asma köprüsüne ziyaretçi akını

Çin'in Hebei bölgesindeki Hongyagu Köprüsü, 2017'nin sonunda açıldı. Ülkede yeni yıl tatilin başlamasıyla binlerce turist köprüye akın etti.

488 metre uzunluğundaki köprünün genişliği 4 metre, yüksekliği ise 215 metre.

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan köprünün zemininde her biri 99 panelden oluşan üç kat şeffaf cam kullanıldı.

Camlara zarar gelmemesi için ziyaretçilerden ayakkabılarının üzerine özel galoş giymeleri isteniyor.

3,4 milyon dolara mal oldu

Dünyanın en uzun asma cam köprüsü aynı anda 2 bin kişinin ağırlığını kaldırabiliyor. Ancak şimdilik 500 kişinin geçmesine izin veriliyor.

Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu.

Fotoğraf için benzersiz manzaralar sunması nedeniyle Çin'de cam köprüler büyük ilgi görüyor.

Bu yıl da yeni yıl tatilinde binlerce kişi yeni açılan cam köprüye akın etti.