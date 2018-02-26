Telif hakkı EPA Image caption Rus Bakan Shoigu (solda), söz konusu kararın Devlet Başkanı Putin (sağda) tarafından bugün imzalandığını söyledi

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Suriye ordusunun operasyonlarının devam ettiği Doğu Guta'da her gün beş saatlik insani yardım aralarının verileceğini açıkladı.

Rus askeri haber ajansı Interfax-AVN'nin bildirdiğine göre, Shoigu, sabah saat 9.00 ile öğleden sonra saat 14.00 arasında operasyonların durdurulacağını belirtti.

Shoigu, bununla ilgili talimatın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün imzalandığını ve verilecek olan araların Doğu Guta'da "sivil kayıpların önlenmesini" amaçladığını ifade etti.

Shoigu, "Sivillerin çıkışı için bir insani koridor açılacak. Bu koridorun koordinatları hazırlanacak ve kısa bir zaman içerisinde duyurusu yapılacak" dedi.

Shoigu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cumartesi günü Suriye'de 30 günlük ateşkes talep eden kararına istinaden bu uygulamanın yürürlüğe sokulduğunu ifade etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın hemen doğusunda yer alan Doğu Guta, 2012 yılından beri silahlı muhalif örgütlerin kontrolü altında bulunuyor.

Doğu Guta'nın önemli bir kısmını İslam Ordusu ve bazı kısımlarını da İslamcı bir örgüt olan Faylak el Rahman kontrol ediyor.