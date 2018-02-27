Doğu Guta'da ateşkes: Rusya 'muhalifler ateş açtı' diyor, muhalifler reddediyor

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Rus Ordusu, bölgedeki muhaliflerin açtığı havan ateşi sonucu Doğu Guta'da beş saat sürmesi öngörülen ateşkes sırasında açılan insani koridordan hiç bir sivilin tahliye edilemediğini duyurdu.

Rus Tass Haber Ajansı'nın haberine göre gazetecilere açıklama yapan Doğu Guta'daki çatışmasızlık bölgesinden sorumlu General Viktor Pankov "Sivillerin çatışmasızlık bölgesini terk etmesi için saat 09:00'da bir insani koridor açıldı. Şu anda militanlardan yoğun ateş geliyor ve hiçbir sivil bölgeyi terk edemedi" dedi.

Reuters haber ajansı ise Doğu Guta'daki silahlı muhalif gruplardan Ceyşül İslam'ın ateş açıldığı iddialarını reddettiğini aktardı.

Reuters haberinde, "Ceyşül İslam, insani koridorun oluşturulduğu bölgeye havan topu atıldığı iddialarını reddediyor" deniyor.

'8 günde en az 560 kişi öldü'

Rusya'dan yapılan açıklamada, muhaliflerin kontrolünde bulunan ve Suriye ordusu ile müttefiklerinin kuşatması altında olan Doğu Guta'da her gün yerel saat ile 09.00 - 14.00 arasında insani ateşkes uygulanacağı belirtilmişti.

Her gün 5 saat sürecek olan ateşkes kapsamında siviller için bir koridor oluşturulacağı ve Doğu Gutalıların abluka bölgesini terk etmeleri için fırsat verileceği de ifade edilmişti.

Yaklaşık 400.000 sivil yaşadığı tahmin edilen Doğu Guta'ya gıda ve sağlık malzemelerinin götürülmesi planlanıyor.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da gece yarısı durumun nistepen sakin olduğunu, Duma'ya ise sabah saatlerinde dört roket saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Gözlemciler, Doğu Guta'da son sekiz günde ölenlerin sayısının 560'ı geçtiğini söylüyor.

Rusya'nın açıklamasında, Doğu Guta'daki beş saatlik ateşkes süresinde Suriye Kızılayı'nın da yardım koridoru açılması çalışmalarına katılacağı ve halkın broşürlerle, cep telefonu mesajlarıyla ve videolarla bilgilendirileceği kaydedilmişti.

Yaralı ve hastaların tahliyesi için otobüsler ve ambulanslarların da hazır bekletileceği duyurulmuştu.

AFP haber ajansına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, "5 saat hiç yoktan iyidir, ama Güvenlik Konseyi'nin de taahhüt ettiği gibi şiddet olaylarının 30 gün içinde sona erdiğini görmek istiyoruz" demişti.

Doğu Guta'dakiateşkes BM'nin önerdiği ateşkes ile aynı mı?

Hayır. BM Güvenlik Konseyi, insani yardım ulaştırılması ve ağır hastaların tedavi görebilmesi için 'tüm taraflar hiç geciktirmeden 30 gün boyunca çatışmalara son vermelidir' talebinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazartesi günü kararın ivediklikle uygulanması gerektiğini söyledi ve "Doğu Guta bekleyemez, bu cehenneme bir son vermenin zamanı geldi" uyarısında bulundu.

Ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere açıklamasında BM'nin önerdiği ateşkesin 'ancak çatışmanın tüm taraflarının koşullarında fikir birliğine vardığında başlayabileceğini' söyledi.

Cihatçı örgütler IŞİD ve El Kaide ile Ahrar ül Şam ve Ceyş ül İslam ateşkes kapsamının dışında tutuluyor.

Lavrov bu örgütleri 'El Nusra Cephesi'nin ortakları' olarak tanımlamıştı. El Nusra Cephesi, cihatçı Hayat Tahrir el Şam ittifakının oluşturduğu eski El Kaide bağlantılı gruplar. Doğu Guta'da çatışmalara katılıyorlar.

Rusya'nın bu adımının önemi nedir?

Jeremy Bowen, BBC News Orta Doğu editörü

Eğer amacına ulaşırsa, Putin'in insani yardım için ateşkes çağrısı, bombardımanın yoğunlaştığı geçen haftadan bu yana Doğu Guta'da sıkışan halk için en iyi yardım olacak.

Ama bu, BM Güvenlik Konseyi'nin tamamen uygulanması anlamına gelmiyor.

Bu BM kararı, Beşar Esad'ın müttefiki Rusya'nın bazı gerekli tavizleri veto etmesiyle zayıfladı.

BM kararının uygulanma tarihi için biz uzlaşı da sağlanmadı. Onun yerine 'geciktirmeden uygulanmalı' ifadesi kullanıldı. Bu da, muhalif gruplara yönelik saldırılara devam edebilmesi için Rusya'ya zaman kazandırıyor.

Moskova, Doğu Guta'daki en güçlü muhalif örgütlerden olan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Ceyş ül İslam'a yönelik saldırılara devam edeceğini söylüyor.

Ceyş ül İslam da ateşkesi kabul etti ama savunma hakkını müdafaa ettiğini duyurdu.

Rusya ve Suriye her muhalif örgütü terörist olarak görüyor.

Rusya'nın çağrısıyla başladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hafta sonu oylanarak kabul edilen bildiride ise Suriye genelinde 30 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

30 günlük ateşkesten yana oy kullanan BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, ateşkesin hayata geçebilmesi için tüm tarafların uygulama koşulları üzerinde mutabakata varmasını istiyor.

Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleri ise ateşkesin derhal uygulamaya geçmesi yönünde çağrılar yapıyor.