Çek mahkemesi Salih Müslim'i serbest bıraktı

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Prag'da bugün hakim karşısına çıkarılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim serbest bırakıldı. Ankara Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ediyordu.

Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Salih Müslim, haftasonu Prag'da gözaltına alınmıştı.

Türkiye, Salih Müslim'in iade talebi için gerekli belgeleri Pazartesi günü Çek makamlarına iletmiş, Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını talep etmişti.

Kararın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çek mahkemesi onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Prag'a nota verdiğini belirtip "Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var" diye konuştu.

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili kararın 'hukuksuz olduğunu' söyledi ve "Terör örgütlerine destek niteliği taşıyor" dedi.

Bozdağ kararın Avrupa sözleşmelerine aykırı olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Bu karar Türkiye - Çekya arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyecek bir karardır. Şu anda bize ulaşmış bir gerekçe yok. Bakacağız ama sonuç ortada ... Terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için AB üyesi ülkeleri veya ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır? Bütün dünya da Çekya da biliyor ki PYD/PKK, DEAŞ gibi azılı eli kanlı bir terör örgütüdür" diye konuştu.

Salih Müslim: Hakkımdaki iddialar asılsız

Reuters'ın haberine göre serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere konuşan Salih Müslim, Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığını bildiğini ama ciddiye almadığını ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söyledi.

Müslim, yasal süreç devam ederken AB sınırları içinde kalacağını, nereye gideceğine karar vermediğini, ama Finlandiya'da oturum hakkı olduğunu ifade etti.

Telif hakkı Reuters Image caption Salih Müslim mahkemeye eli kelepçeli getirilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Salih Müslim'in tahliye haberinden önce AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Çek Cumhuriyeti'nin Müslim'i iade etmesini beklediklerini, bunun Prag için 'imtihan günü' olduğunu söylemişti.

Yıldırım grup toplantısında, "Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz" demişti.

Salih Müslim'e karşılık Türkiye'de 'YPG bağlantılı oldukları' şüphesiyle tutuklu bulunan iki Çek vatandaşının takas edileceği söylentilerini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yalanlamıştı.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Salih Müslim için geçici tutuklama beklendiğini dile getirmişti.

Hakkında 3 yakalama kararı var

PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim hakkında 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili geçen yıl Kasım ayında yakalama kararı çıkarılmış ve kırmızı bültenle arama talebi Interpol'e gönderilmişti.

Müslim hakkında, 2016 yılı Mart ayında Kızılay Güvenparkı'ta 38 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve 1 Şubat'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin önündeki bombalı saldırıyla ilgili de yakalama kararı çıkarıldı.