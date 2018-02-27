Macron: İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin AB'den çıkmasının ardından İngiltere'yle bir gümrük birliğinin mümkün olabileceğini, ancak Türkiye'yi örnek göstererek ortak pazara tam erişim verilmeyeceğini söyledi.

Macron "Böyle bir ilişki zaten var. Türkiye ile AB arasındaki ilişki. Dolayısıyla bu, avantajları ve dezavantajları bulunan bir seçenek ancak ortak pazara tam erişime izin vermeyecek" dedi.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin AB'den ayrılması süreciyle ilgili yaptığı konuşmada, İngiltere ve AB'nin geçiş sürecinin ardından AB'yle yeni bir gümrük birliği anlaşması yapması gerektiğini söylemişti.

Corbyn "İşçi Partisi, Avrupa pazarlarına tam erişim sağlayacak ve ortak pazar ile gümrük birliğinin sağladığı yararları koruyacak bir nihai anlaşma yapmaya çalışacak. Uzun süredir gümrük birliğinin nihai anlaşma için uygun bir seçenek olduğnu söylüyoruz. Dolayısıyla İşçi Partisi, Avrupa'yla gümrük vergileri olmamasını ve Kuzey İrlanda'yla sınır konulmasının önlenmesini garanti etkmek için yeni bir kapsamlı AB-İngiltere gümrük birliği anlaşması müzakere edecek" demişti.

'Theresa May'i yenilgiye uğratma taktiği'

İşçi Partisi'nin bu tutumu, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin muhalif milletvekilleriyle birlik olup, Başbakan Theresa May'in Brexit stratejisini yenilgiye uğratmak için takındığı yorumu yapılıyor.

Başbakan May, İngiltere'nin hem ortak pazar hem de gümrük birliğinden ayrılacağını ve ülkenin bu şekilde kendi ikili ticari anlaşmalarını yapabileceğini söylüyor.

Gümrük birliği, üye ülkeler arasında serbest ticaretin yapılabilmesine olanak sağılıyor ve üye ülkelerin şirketleri sınırda ihracat veya gümrük vergisi ödemiyor.

Ortak pazar ise, ürün, hizmet, para ve insanların serbest dolaşımına izin veren ve pratikte ülkelerin ekonomilerini birleştiren daha yakın bir işbirliği.