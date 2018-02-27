Telif hakkı Abid Bhat

Muhammed Yakub 50 yaşında. Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında bulunan evine isabet eden kurşunlardan kıl payı kurtulmuş.

Yakub ve ailesi, Hindistan ile Pakistan arasında 22 Şubat'ta tırmanan yoğun çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce köylüden birkaçı.

Hem Hindistan, hem de Pakistan Keşmir'in kendi topraklarına ait olduğunu savunuyor ama yalnızca bir kısmının kontrolünü elinde bulunduruyor. Bu diplomatik tartışma nükleer silah sahibi bu iki ülke arasında iki savaşa neden oldu.

Karşılıklı açılan ateşler, 'Kontrol Çizgisi' olarak bilinen 776 km'lik sınır hattı boyunca ateşkes ilan edilen 2003'e kadar yoğundu. Ama 2013 yılından bu yana her iki taraf da ateşkesi ihlâl ediyor.

Yakub, "Herkes çok korkuyor, sürekli tedirgin yaşıyoruz" diyor. Yakub ve ailesi yerel yönetimin Uri'de geçici kampa çevirdiği okulda yaşıyor.

Telif hakkı Abid Bhat

En az beş köyün sakinleri evlerini terk edip şehir merkezindeki sığınaklarda yaşamaya zorlandı.

BBC'ye konuşan yetkililer 7 binden fazla kişinin karşılıklı yoğun topçu ateşinden etkilendiğini söyledi.

Bazı köylüler son dönemde yaşanan çatışmanın 2003'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar olduğunu ifade ediyor.

Telif hakkı Abid Bhat

Silikote'de çekilen bu yukarıdaki fotoğrafta görülen kadın, 10 günlük bebeğini kurşunlardan korumak için kıyafetinin içinde taşıyor.

Fotoğraf, kadın, köylüleri kampa taşıyan aracı yakalamaya çalışırken çekilmiş.

Telif hakkı Abid Bhat

Telif hakkı Abid Bhat

Sınır bölgesinde binden fazla köylü evlerini terk etmeye zorlandı, kadın ve çocukları kamplara taşımak içim ambulanslar tahsis edildi.

Kampta kalan köylüler BBC'ye, bütün köyün tahliye edildiğini, köyde kimsenin kalmadığını anlattı. Karşılıklı olarak açılan ateş nedeniyle kaç kişinin yaralandığı veya öldüğü ise bilinmiyor.

Telif hakkı Abid Bhat

Köylüler arkalarında bıraktıkları evleri, hayvanları ve diğer değerli eşyaları için kaygılanıyor. Bazıları kamplara üzerilerine geçirdikleri kıyafetlerinden başka bir şey getiremediklerini söylüyor.

Uri kenti sakinlerinden Lal Din, "Savaş şartlarında zor koşullarda yaşıyoruz" diyor. "Her iki taraf da sınır bölgesi 'Kontrol Çizgisi'nde yaşanları düşünmeli ve ateşkese uymalı."

Telif hakkı Abid Bhat

Abid Bhat, Srinagar'da yaşayan bir fotoğrafçı.