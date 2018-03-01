Telif hakkı AFP Image caption Putin'in 18 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi son geleneksel ülkenin durumu konuşmasında, ordusunun "yenilemez" bir füze başlığı geliştirdiğini söyledi.

İki saat süren konuşması sırasında Putin, ABD'nin "dünyanın her yerine" ulaşabileceğini söylediği füzelerini durduramayacağını öne sürdü.

Rus lider, bir güdümlü nükleer füze ile nükleer özellikli insansız denizaltı aracının aralarında olduğu yeni silahları, bir video sunumuyla tanıttı.

Nükleer savaş başlığının alçak uçuş kapasitesi nedeniyle saptanması zor olduğunu söyleyen Putin, ileride geliştirilecek füze savunma ve hava savunma sistemlerinin bile yenemeyeceği, tahmin edilemez uçuş güzergahı ile önleme hatlarını atlatabilecek, sınırsız menzilli bir füze geliştirdiklerini vurguladı.

Putin, Rusya'nın yıllar boyunca ABD'ye yaptığı silahsızlanma anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının karşılık bulmamasının ardından harekete geçtiğini öne sürdü.

Putin, yeni gelişitirilen iki silah sistemine verilecek isme halkın karar vermesini istedi.

Rus lider, müttefiklerine yönelik yapılacak bir nükleer saldırıyı kendilerine yapılmış sayacaklarını ifade ederek, "Rusya ya da müttefiklerine yönelik her türlü nükleer silah kullanımını ülkemize yönelik bir nükleer saldırı olarak göreceğiz. Yanıtımız da hızlı olacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

18 Mart başkanlık seçimleri hakkında bilinenler

Putin, yedi farklı adayla yarışacak, ancak hiçbirinin geniş destek alması beklenmiyor.

Seçime girmesi yasaklanan ve boykot çağrısında bulunan önde gelen muhalif isimlerden Alexey Navalni Putin'in rakipleri arasında yer almayacak.

Putin şu ana dek önemli bir seçim kampanyası yürütmedi ve önümüzdeki altı yıllık dönem için yaptığı planlardan pek bahsetmedi.

'Yoksulluğu azaltmalıyız'

Putin, bugünkü geleneksel konuşmasında zaferle çıkması beklenen seçimlerden sonraki dördüncü iktidar döneminde izleyeceği politikaları anlattı.

Önümüzdeki altı yıl içinde yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı amaçladığını söyleyen Putin, "Her insan bizim için değerlidir" dedi ve istihdam ile ortalama yaşam süresini de arttırmayı amaçladığını vurguladı.

Parlamentonun alt ve üst kanatlarının ortak oturumunda konuşan Putin, ülkesindeki ortalama yaşam süresinin Japonya ve Fransa gibi olmasını istediğini söyledi.

Rusya'da 2000 yılında yoksulluk sınırının altında yaşayan 42 milyon kişi olduğunu belirten Vladimir Putin, şu anda bu sayının 20 milyon olduğunu ancak daha da düşmesi gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki altı yılda, ailelere destek olmak ve nüfus artışı için 60 milyar dolardan fazla harcama yapacaklarını belirten Putin, Rusya'nın dünyanın önde gelen beş ekonomisinden biri olması ve Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını önümüzdeki 10 yıl içinde 1,5 kat arttırması gerektiğini anlattı.

Rus lider ayrıca, hükümetinin altyapı harcamalarını iki katına çıkartması ve orta sınıfları güçlendirip, yeni şehirler kurmaları gerektiğini vurguladı.

Putin ülkesinin gücünün kesinlikle süreceğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi ve "Yakaladığımız istikrarın rehavete dönüşmesine izin vermeye hakkımız yok. Özellikle de çok sayıda sorunun çözümüne çok uzak haldeyken" dedi.

Putin "Rusya şu anda dış ekonomik ve savunma gücüyle önde gelen bir ülke. Ancak çok önemli bir görev olan insanların yaşam kalitesini refahını garanti altına almak açısından bakıldığında, tabii ki gereken seviyeyi yakalayamadık. Ancak bunu yapmalıyız ve yapacağız" diye konuştu.