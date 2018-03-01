Avrupa'daki Sibirya soğukları nasıl oluştu?

İngilizler, "Doğudan gelen canavar", İsveçliler "Kartopu", Finlandiyalılar "Çarşamba" ve Hollandalılar "Sibirya ayısı" diyor. Peki Avrupa'da dolaşan bu Sibirya soğukları nasıl oluştu?

Kış aylarında, kuzey yarımküredeki stratosferin üzerinde soğuk bir hava kütlesi devridaim halindedir.

Fincandaki kahveyi hızlıca karıştırdığınızı farzedin kahve döndükçe kenarlara doğru yayılır ve tam ortada bir çekim ekseni yaratır.

Peki, kahve durduğunda ne olur? Sıvı merkeze döner.

Kutuplarda olan da işte buna benziyor.

Soğuk hava kütlesinin dönme hızı yavaşladığında oluşan rüzgar içeri doğru çekilir.

Çoğunlukla soğuk hava atmosferin içine çekilir, sınır, hatta ters yöne doğru dönmeye bile başlayabilir.

Bu da Avrupa üzerindeki Jet Stream hava akımını tersine çevirir.

Batıdan esen meltem Sibirya'dan gelen rüzgarın etkisiyle buz gibi olur ve kar yağışını getirir.