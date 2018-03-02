Perulu balıkçının esrarengiz sorunu: Dalış kazası sonrası vücudu şişti

Perulu balıkçı Alejandro Ramos'un vücudu bir dalış kazası sonrası şişmeye başladı. 4 yıl boyunca bu şişkinlik hiç geçmedi. Doktorlar şimdi bu esrarengiz sağlık sorununu çözmeye çalışıyor.

Perulu balıkçı Alejandro Ramos'un vücudu bir dalış kazası sonrası şişmeye başladı. Vücuduna neler olduğunu kontrol edecek bir doktor bulamadı.

Alejandrou dört yıl önceki olayı anlatırken, "Biraz midye topladıktan sonra işimi bitirmek üzereydim. Dekompresyon duraklarını kullanarak 2-3 saatte yukarı çıktım. Bu sırada bir tekne geçti, hava hortumumun çıktığını farketmedim. Hava hortumum kırıldı, ağırlık kemerini çıkarmak zorunda kaldım. Su üstüne çıktım" dedi.

Doktorlara göre sebebi sadece dalış kazası değil

Aradan dört yıl geçmesine rağmen Perulu balıkçının vücudu eski ölçülerine geri dönmedi. Peru'daki Donanma Hastanesi, şimdi Alejandro'nun durumunu mercek altına aldı. Doktorlar, sadece tek başına dalış kazasının bu duruma neden olduğuna ikna değiller. Alejandro'da bulunması muhtemel esrarengiz bir sağlık sorununun dalış kazası sonrası vücutta şişkinliğe sebep olmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Şimdi doktorlar bu esrarengiz sağlık sorununun ne olduğu.