İki Yunan askeri Atina'nın gündeminde

Telif hakkı AFP Image caption Yunan Özel Kuvvetleri mensuplarının arşiv fotoğrafı

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç nehrindeki Karaağaç bölgesinden Türk topraklarına geçen iki Yunan askerinin Türk devriye askerlerince yakalanarak yargı önüne çıkarılmaları için alınan karar, Atina'da bir numaralı gündem konusunu oluşturdu.

Yunan hükümeti, muhalefet partileri ve Yunan basını, iki Yunan askerinin Türk topraklarına yanlışlıkla geçtiklerini ve daha önce karşılıklı yaşanan bu tür olaylarda olduğu gibi, bu olayın da Yunan askerlerinin Yunanistan'a iade edilerek sona ermesi gerektiğine dikkati çekiyorlar.

Ülkede iki Yunan askerinin kaderinin ne olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş sürerken, "Türkiye'nin iki Yunan askerinin Yunanistan'da tutuklu bulunan 8 darbeci firari askerle takas edilmesini isteyebileceği" doğrultusunda bazı yorumlara da yer veriliyor.

Bu gibi yorum ve görüşlere karşı Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Bunlar tamamen hayal ürünüdür" yorumunu yaptı. Dimitris Canakopoulos ayrıca, Yunan askerlerinin yargı önüne çıkarılmasının "normal prosedürün gerektiği işlemler" olduğunu ve iki askerin Yunanistan'a iadesinin beklendiğini söyledi.

Yunan basını ne diyor?

Telif hakkı Ta nea

İki Yunan askerinin Türk topraklarında yakalanması, Yunan gazetelerinin ön sayfalarından duyuruldu.

Kathimerini gazetesi, "Korku filmi gibi" başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Meriç'te yaklanan iki Yunan askerinin "bölgede devriye gezerken rastladıkları meçhul ayak izlerini takibi sırasında Türk topraklarına geçtiklerinin farkına varamadıklarını" yazdı.

Yakalanan askerlerden "birinin Asteğmen Angelos Mitretodis; diğerinin Uzman Çavuş Dimitris Kuklatzis" olduğunu yazan gazete, iki askere ilk başta yöneltilen "casusuluk teşebbüsü" suçunun düşürüldüğüne ve Pazartesi günü başlayacak davalarında "birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek; Türkiye'ye ikamet izni olmadan Türk topraklarında bulunmak;" suçlarından yargılanacaklarına dikkati çekti.

Image caption Ethnos gazetesinin başsayfası

'Ankara, tesadüfi bir olayı diplomatik krize dönüştürüyor'

Ta Nea gazetesi: "Yunan askerleri için gerilim" başlığı altındaki haberinde "basit bir devriye, sıcak temasa dönüştü" görüşüne yer verdi.

Konuyla ilgili diğer gazetelerin manşetleri ise şöyle:

Ethnos gazetesi: "Diplomatik Gerilim"

Eleftheros Typos gazetesi : "Meriç'te Türk Tuzağı" - "Ankara, tesadüfi bir olayı diplomatik krize dönüştürüyor"

Eleftheros Typos'un arka sayfasında yer alan bir karikatürde ise telefondaki ses, "Yok artık casuslukla suçlamayın bari" derken, yanıt verenin "Türkiye'de üç suç vardır. Casusluk, terör ya da darbecilik, hangisini tercih edersiniz" ifadeleri resmediliyor.

'Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen' iki Yunan askeri tutuklandı