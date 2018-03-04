Almanya'da koalisyon hükümetine onay

Telif hakkı Reuters Image caption Oy sayımı bütün gece sürdü

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üyeleri Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyona onay verdi.

Yaklaşık 464 bin Sosyal Demokrat Parti üyesi bu karar için oy kullandı. SDP üyelerinin yüzde 66'sı Merkel'le koalisyona "Evet" dedi.

Böylece Eylül 2017'deki seçimlerden beri süren siyasi çıkmaz sona erdi.

Almanya'da SPD üyeleri koalisyona katılma konusunda ikiye ayrılmıştı. Partinin lider kadrosu koalisyona katılmayı isterken, gençlik kolları buna karşı çıkmıştı.

SPD'nin içinde Merkel ile hükümet kurulmamasını isteyen NoGroKo (büyük koalisyona hayır) adlı bir grup da kurulmuştu.

12 yıldır başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel, 4. kez bu görevi üstlenecek.

Koalisyonun karşısında İslam, mülteci ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya parlamentosuna girmeyi başaran ilk aşırı sağcı siyasi parti olan AfD, parlamentodaki en büyük muhalefet grubunu oluşturuyor.

SDP Eylül seçimlerinde tarihinin en başarısız seçim sonuçlarından birini almıştı ve bunun için pek çok partili Başbakan Angela Merkel'in muhafazakâr partilerini (CDU/CSU) suçlamıştı.