Suriye İç Savaşı: Doğu Guta'ya insani yardım konvoyu ulaştı

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Suriye hükümet güçlerinin yoğun bombardımana tuttuğu, muhaliflerin elinde bulunan başkent Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta bölgesine insani yardım konvoyu bugün ulaştı.

46 yardım kamyonu Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatılmış Doğu Guta'ya Şubat ortasından bu yana giden ilk yardım.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da son bir haftada çoğu çocuk 719 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Kuruluş, dün gece hükümetin hava saldırıları nedeniyle 14 sivilin öldüğünü de ifade ediyor.

Doğu Guta'da 5.640 kişi de hava operasyonları sonucu yaralandı.

BBC'nin bölgedeki muhabiri Jeremy Bowen yardım kamyonlarının 27.500 kişiye gıda ve acil yardım malzemeleri ulaştırmayı başarırsa bunun "önemli bir başlangıç" olacağını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili Reuters'a açıklamasında Suriye hükümetinin tıbbi yardım malzemelerinin de bulunduğu yardımların yüzde 70'ine el koyduğunu açıklamıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dünkü açıklamasında hükümetin Doğu Guta'da "teröre karşı mücadeleyi sürdüreceğini" söyledi ve insani durumla ilgili değerlendirmeleri "saçma yalanlar" olarak niteledi.

Rusya'nın günlük beş saat süren ateşkes uygulamasını desteklediğini söyleyen Esad "Doğu Guta'dakilerin çoğunun teröristlerin kontrolündeki bölgelere kaçabileceğini" belirtti.

Ne Rusya'nın günlük ateşkesleri ne de BM Güvenlik Konseyi'nin ülke çapında ateşkes çağrıları insani yardımların önünü açtı.

BM açıklamasında "sivillerin toplu olarak cezalandırılmasının kabul edilmeyeceğini" söyledi. "BM Bölgesel insani koordinatörü Panos Moumtzis "Yardımların ulaşması yerine, daha çok savaş, daha çok ölüm, daha çok açlık görüyoruz ve hastanelerin bombalandığını öğreniyoruz" dedi.

Doğu Guta'da 393 bin kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.