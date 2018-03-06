Telif hakkı PAUL G. ALLEN Image caption USS Lexington

İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ABD'nin uçak gemisi USS Lexington Avustralya açıklarında bulundu.

Mercan Denizi'nde kıyıdan 800 kilometre açıkta, 3 kilometre derinlikte bulunan gemi 4-8 MAyıs 1942 tarihleri arasında Mercan Denizi Savaşı'nı kaybetmiş, gemideki 200 mürettebat da ölmüştü.

ABD Donanması da geminin bulunduğunu doğruladı. Arama çalışmalarının Microsoft şirketinin kurucu ortaklarından Paul Allen'ın sahibi olduğu Vulcan adlı şirketin görevlendirdiği bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti.

35 savaş uçağından 11'i de batık gemiyle birlikte bulundu.

@PacificCommand tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin An exciting announcement regarding USS Lexington (CV-2)!



Though Lexington was lost in the Battle of the Coral Sea, the valiant efforts of her men crippled IJN carriers Shōkaku and Zuikaku so that they were unable to take part at Midway, setting the stage for an Allied victory. https://t.co/KaAPsOtRqO — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) 5 Mart 2018

ABD Pasifik Komutanlığı'ndan Adam Harris da geminin bulunmasıyla ilgili olarak, "USS Lexington'dan kurutlan birinin oğlu olarak, Lexington'ı buldukları için Paul Alen ve Research Vessel'deki mürettebata tebriklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Telif hakkı PAUL G. ALLEN Image caption USS Lexington'daki bulunan bir uçak

Mercan Denizi Savaşı, Yeni Gine'de stratejik öneme sahip Port Moresby'ye doğru ilerleyen Japon kuvvetlerinin durdurulmasıyla sonuçlanan kritik deniz muharebelerinden biriydi.

3-4 MAyıs arasında Japon kuvvetler Solomon Adaları'ndan Tulagi'yi ele geçirdi. ABD bu sırada Japonya'danın bir kaç gemisini batırırken Japon güçler Mercan Denizi'ndeki ABD Donanması'na ait gemileri bulmak için ilerlemeye başladı.

7 Mayıs sabahı Japon gemisi Şokaku'dan havalanan uçaklar bir ABD destroyeri ile tankerini batırdı. Tuğamiral Frank J. Fletcher'ın komutasındaki ABD uçakları da Japon hafif uçak gemisi Şoho'yu ve bir kruvazörü batırdı. Japon uçakları Lexington'a saldırıp 35 uçak taşıyan gemiyi batırdı. Karşı taarruza geçen ABD uçakları da büyük Japon uçak gemisi Shokaku'ya saldırıp bertaraf etti.

ABD Donanması, batan Lexington'daki 216 mürettebatın öldüğünü 2000'den fazla personelin de gemiden kurtarıldığını açıkladı.

Allen'ın arama kurtarma şirketi Vulcan'ın sözcüsü Robert Craft, "Lexington'ı bulmak önceliklerimiz arasındaydı çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybedilen ana gemilerden biriydi" dedi. Gemi denizden çıkarılmayacak çünkü ABD Donanması Lexington'ı savaş "savaş mezarlığı" olarak değerlendiriyor.

Telif hakkı PAUL G. ALLEN Image caption Lexington'daki bir uçaksavar

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