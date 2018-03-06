Frances McDormand'ın Oscar ödülünü çalan bir kişi tutuklandı

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90. Akademi Ödülleri töreninden sonra verilen baloda Frances McDormand'ın kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscarı' heykelciğini çalıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ödül McDormand'a geri verildi.

Frances McDormand, '3 Billborad, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) filmindeki performansıyla ödüle layık bulunmuştu. Los Angeles'taki tören sonrası verilen baloda bir kişi McDomand'ın Oscar heykelciğini çaldı.

USA Today gazetesinin web sitesinde yer alan habere göre Oscar'ının çalınmasının ardından arama çalışmaları sürerken McDormand'ın yönetmen eşi Joel Coen ile balo salonundan ayrıldı.

Güvenlik ekibi, üzerine oyuncunun ismi kazınan heykelciği aramaya başladı.

@caraNYT tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 Mart 2018

Saatler sonra McDormand'ın temsilcisi Simon Halls, oyuncunun Oscar heykelciğine kavuştuğunu açıkladı. Halls, ödülün nasıl bulunduğuyla ilgili bilgi vermedi ancak New York Times muhabiri Cara Buckley Twitter'dan şüphelinin fotoğrafını paylaştı.

Buckley, "Güvenlik güçleri McDormand'ın ödülünü alan bu kişiyi arıyor. Şef Woflgang Puck'un fotoğrafçısı onu durdurup ödülü geri aldı. Adam balo salonunun içinde kayıplara karıştı" tweetini attı.

Los Angeles polisi de ismini Terry Bryant olarak açıkladığı şüphelinin, 20 bin dolar kefalet istemiyle mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Polisin verdiği bilgiye göre 47 yaşındaki Bryant'ın baloya girmek için bilet alan davetliler arasında yer alıyordu.