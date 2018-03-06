Suriye'de Rus askeri nakliye uçağı düştü

  • 6 Mart 2018
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Suriye'de Rusya'ya ait askeri nakliye tipi bir uçak düştü. Uçakta 26'sı yolcu 6'sı mürettebat 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktaran Interfax haber ajansı, Lazkiye'deki Hmeimim hava üssü sahasındaki uçağın düşüşünün 'teknik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini' duyurdu.

Bakanlık uçağın düşüş nedeninin soruşturulduğunu söyledi.