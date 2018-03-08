Kobalt madeni çıkaran çocuk işçiler

"Büyükannemin ayakları iyi durumda değil, çalışamıyor. Bu yüzden ben çalışmak zorundayım." Muhtemelen bu ifadeleri madende çalışan Kongolu çocuk işçi Ziki Swaze'nin çıkardığı kobaltın kullanıldığı bir telefon ya da bilgisayardan okuyorsunuz.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e göre Kongo'da Ziki gibi kobalt madenlerinde çalışan 40 bin çocuk var.

Madenlerde çalışan 4 yaşında çocuklara rastlamak bile mümkün. .

Kobalt, elektronik cihazlarda kullanılan lityum iyon pillerinin üretiminde kullanılan ben önemli madde.

Dünyadaki kobaltın yüzde 50'sinden fazlası Kongo'da üretiliyor. Kobalt madeninin yüzde 20'si de elle çıkarılıyor.

Bazı maden şirketleri ve yardım kuruluşları çocukların okula gitmesine destek verse de tüm çocukları bu fırsatı yakalayabilmiş değil.