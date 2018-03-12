Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki baş döndürücü ziyaretler sonunda meyvesini verdi.

Nükleer denemeler, yaptırım tehditleri ve karşılıklı sert atışmalarla geçen 2017'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jon-un ile "en kısa zamanda" görüşmeyi kabul etti.

Peki daha birkaç ay öncesine kadar füzelerle eş güdümlü olarak "Benim nükleer düğmem seninkinden büyük", "Seni ateşle terbiye edeceğim bunak" gibi ifadelerin havada uçuştuğu diplomatik havadan bu noktaya nasıl gelindi?

Trump ile Kim arasında geçmişteki tehdit dolu söz düellosunu derledik.