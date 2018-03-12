Çin'de devlet başkanlarının görevlerini her biri 5 yıl olmak üzere, 2 dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi, Pazar günü Çin Ulusal Halk Kongresi'nde kabul edildi.

Bu adımla birlikte mevcut Devlet Başkanı Şi Cinping'in tıpkı Mao Zedong gibi ömür boyu bu görevde kalmasının önü açılıyor.

Taraftarları Şi'nin ülkeye "birlik ve istikrar" getirdiğini söylüyor ve bu düzenlemeyi destekliyorlar.

Ancak muhalif kanat, ülkede "tek adam rejimi" kurulacağı ve Şi'nin etrafının "yalakalarla dolacağı" kaygısıyla bu düzenlemenin tehlikeli olduğunu savunuyorlar.

BBC Çince Servisi Editörü Howard Zhang, Şi'ye ömür boyu başkanlığın yolunu açan düzenlemeyle ilgili tartışmaları anlattı.