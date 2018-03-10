Yunanistan, Meriç sınır bölgesindeki asker sayısını artırıyor

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İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasından sonra, Yunanistan Savunma Bakanlığı Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti.

Yunan sınır komutanlıklarına verilen yeni bir talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2'den 7'ye çıkarıldı.

Aynı talimata göre, olası benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak.

Yunanistan Savunma Bakanlığı uygulanacak yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı vermezken, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Fransız Liberation gazetesine verdiği özel demecinde, Edirne'de tutuklu bulunan askerlere ilişkin, bu gibi sınır geçme olaylarının şimdiye kadar iki ülkenin genelkurmay başkanları arasında çözüldüğünü söyledi.

Kammenos sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki Yunan askerinin tutuklanmasıyla gerginlik tırmandırılıyor. Oysa bu askerler yalnız Yunan değil aynı amanda AB ve NATO askerleri olup, (sorunun) NATO'daki müttefikimiz Türkiye ile barışçıl yollardan çözülmesi gerekirdi."

Yunan basını, Kammenos'un bu açıklamalarının Türkiye ile gerginlik yaratmamaya özen gösteren Başbakan Aleksis Çipras'ın görüşleriyle taban tabana zıt olduğunu konu alan haberlere yer verdi.

Geçen hafta Türkiye'ye geçen iki Yunan askeri "sınır ihlali, casusluk şüphesi ve Türkiye'de ikamet izni olmaması" suçlarıyla sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı. Yunan askerleri kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla sınırı geçtiklerini söylemişlerdi.

Yunan Savunma Bakanı: 'Türkiye ile ölümcül bir kazaya çok yaklaştık'

Bakan Panos Kammenos aynı demecinde, Türk savaş gemi ve uçaklarının Yunan deniz ve hava sahasını sürekli ihlâl ettiğini iddia etti.

Kammenos, son zamanlarda Türk savaş gemilerinin Yunan deniz sahasını ihlâl eylemlerini yüzde 450 oranında, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlâl eylemlerinin ise yüzde 48 oranında arttığı söyledi.

"Yunan savaş uçaklarının Türk savaş uçaklarını püskürtürken ölümcül kaza tehlikeleriyle karşı karşıya kaldığını" söyleyen Bakan Kammenos, "Koruduğumuz sınırlar yalnız Yunan egemenlik sınırları değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) egemenlik sınırlarıdır. Biz bu nedenle her bir ihlal olayını hem AB ne hem de NATO ya anında bildiriyoruz" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tutuklanan iki Yunan askerinin aileleri 5 Mart'ta Edirne Adliyesi'ne gitti

Siyasi partiler arasında 'rehine' tartışması

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un iki Yunan askerinin Türkiye'de "rehine" statüsünde bulunduğunu iddia etmesi de Yunanistan'daki siyasi partiler arasında tartışma konusu oldu.

İktidar partisi SYRİZA ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) milletvekilleri bu açıklamayı eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise Alman basınına yaptığı açıklamada, yakalanan iki Yunan askerinin Türk topraklarına "kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı geçtikleri" sorusuna, soruşturmayı sürdüren Türk yargısının karar vereceğini söylemesi, Yunan basınında ön plana çıkarıldı.

Sınırda iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Bu arada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında kalan sınır bölgesinde, kendilerini Alman ARD Televizyonu muhabirleri olarak tanıtan iki Alman vatandaşı, askeri sınır bölgesine izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu kişiler sınır kenti Orestiada karakoluna sevk edildiler.

Yunan polisi yaptığı açıklamada 33 ve 31 yaşında olan bu iki gazetecinin verdikleri ifadede sınır bölgesinde kaçak göçmenlerle ilgili çekim yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Gazetecilerin çekim izni olmadan bölgede bulundukları belirtildi.

Yunanistan-Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri, yıllardır Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin kullandığı bir geçiş noktası. Göçmenlerin pek çoğu nehri aşmaya çalışırken soğuktan ya da boğularak hayatını kaybediyor.

Son zamanlarda, göçmenlerin yasa dışı bir şekilde geri Türkiye'ye gönderildiğine ilişkin haberler geliyor, ancak Yunan makamları bu iddiaları reddediyor.