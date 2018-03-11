Başaran Holding'e ait özel uçak, 11 kişiyle İran'da düştü

Telif hakkı IRNA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolundaki Başaran Holding'e özel bir jetin İran'ın Şehrekürd bölgesinde düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı, Başaran Holding'a ait uçağın içinde 3 mürettebat çalışanı ve 8 yolcu dahil 11 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçaktakilerin akıbiyeti netlik kazanmadı.

İran Acil Durum Ajansı, uçaktaki yolcuların çoğunlukla gençlerden oluştuğunu duyurdu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi, uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu ve grubun Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüş yolunda olduğunu aktardı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

@drkerem tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin BAE’den havalandıktan sonra 3 mürettebat ve işadamı Hüseyin Başaran’ın ailesinin de içinde bulunduğunu öğrendiğimiz 8 yolcu ile İranda düşen özel uçak ile ilgili arkadaşlarımız ve Afad yetkilileri İran Kızılayı ile süreci takip ediyor. Başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/dxQjEWPBNY — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 11 Mart 2018

Ayrıntılar geliyor...