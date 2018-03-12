Nepal'de uçak kazası: 49 ölü

71 kişiyi taşıyan Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait yolcu uçağı Nepal'in başkenti Katmandu'ya inişi sırasında pistten çıktı. Nepal Polis Sözcüsü Manoj Neupan, 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı kurtulan 22 kişinin tedavileri sürüyor.

Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'nda düşen uçakta 4 mürettebat ve 67 yolcu bulunuyordu.

Yolculardan 33'ü Nepal, 32'si Bangladeş, biri Maldivler, biri de Çin vatandaşıydı.

Alev alan enkazdaki yangını söndüren kurtarma ekipleri, daha sonra parçalanan uçaktan cenazeleri çıkardı.

Telif hakkı EPA Image caption Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan uçak, 17 yıllık.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, kazanın soruşturulacağını açıkladı.

Uçağın düşüş nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bazı görgü tanıkları uçağın piste inmek yerine sola doğru hızlı ve ani bir dönüş yaptığını söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption Yetkililerin paylaştığı listeye göre, uçaktaki yolcuların çoğu Nepal ve Bangladeş vatandaşı.

Sivil Havacılık yetkililerine dayandırılan Katmandu Post gazetesinin haberinde ise uçağın pistin güney tarafından inmesi gerekirken kuzeyden indiğini ancak bu "olağandışı inişin" nedenini bilmediklerini belirtti.

Daha sonra uçağın alev aldığı ve yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Yetkililer olay mahallinde yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Tribhuvan Havaalanı'ndan tüm uçuşlar iptal edildi.

'Büyük bir çarpışma sesi duydum'

Uçaktan yaralı olarak kurtulan yolculardan Basanta Bohora ise Katmandu Post'a yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir anda uçak şiddetli bir şekilde sallandı ve büyük bir çarpışma sesi geldi. Cam kenarında oturduğum için camı kırabildim. Uçaktan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum ama daha sonra biri beni hastaneye götürdü. Başım ve bacağımdan yaralandım ama kurtulduğum için şanslıyım"

Telif hakkı BISHNU SAPKOTA

Katmandu, dağlık bir alan olması nedeniyle uçaklar için oldukça riskli bir bölge olarak görülüyor.

2015 yılında da aynı yerde, İstanbul-Katmandu seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak pistten çıkmıştı.

1992'de ise Bangkok'tan dönen Tayland Havayolları'na ait uçak Katmandu'ya inmeye çalışırken düşmüş, uçaktaki 113 kişi hayatını kaybetmişti.