Ceyş-ül İslam: Doğu Guta'dan yaralıların tahliyesi konusunda Rusya'yla anlaştık

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Suriye'de, ordu ve hükümet yanlısı güçlerin operasyonlarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta bölgesindeki en büyük silahlı grup olan Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu), yaralıların tahliyesi konusunda Suriye hükümetinin kilit müttefiki Rusya ile anlaştığını açıkladı.

Örgüt, yaralıların tahliyesinin aşama aşama gerçekleştirileceğini belirtti ancak sürecin ne zaman başlayacağını açıklamadı.

Konuyla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı ancak Birleşmiş Milletler, taraflar arasında görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Operasyonların başladığı 18 Şubat'tan bu yana Doğu Guta'da 1100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği, 4000 sivilinse yaralandığı belirtiliyor.

Ordu ve müttefiki güçlerin, başkent Şam'ın hemen yanı başında yer alan bölgenin yüzde 60'ını ele geçirdiği aktarılıyor.

100 kilometrekareye yayılan Doğu Guta'da yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

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Doğu Guta'daki silahlı gruplar kimler?

Bölgede dört silahlı grup etkin ve bunların dördü de İslamcı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ceyş-ül İslam Doğu Guta'da çocukları da savaştırıyor

İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam)

Bu örgüt Doğu Guta'daki en güçlü grup.

2011'de Zehran Alluş tarafından kuruldu. Alluş, Aralık 2015'te Doğu Guta'da bir toplantı sırasında hava saldırısıyla öldürüldü.

Başlangıçta Liva el-İslam adıyla bilinen örgüt, 2013 yılında birkaç örgütün daha kendilerine katılmasıyla İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) adını almıştı.

Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken İslam Ordusu kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor.

İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın desteğiyle kurulduğu belirtiliyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Zehran Alluş

2015'te Suriye'deki muhtelif muhalif örgütler ilk defa Suudi Arabistan'da bir araya geldiğinde, örgütün siyasi lideri olan Muhammed Alluş bu heyetin önemli bir ismi oldu. Suriye ve Rusya heyetleriyle müzakerelerde de yer aldı.

Örgüt Rus temsilcilerle Temmuz 2017'de Doğu Guta'da çatışmasızlık bölgesi kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Son dönemde artan çatışmaların ardından İslam Ordusu, Rusya ile yeni bir ateşkes için görüşme yapmadıklarını açıkladı.

21 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bölgede akan kanın sorumlusu olarak Rusya'yı gördüklerini belirttiler.

Feylak el-Rahman

Doğu Guta'daki en büyük ikinci grup olarak görülen bu örgüt 2013 yılında, merkezinde yer alan Baraa Tugayı'na yeni birliklerin katılmasıyla oluştu.

Örgüt Doğu Guta'nın batısındaki Kafr Batna, Eyn Tarma, Arbin, Hamuriya ve Madira gibi semtlerde güçlü varlığa sahip, Doğu Guta'ya batıdan açılan kapı olan stratejik Cobar'da da etkili.

Feylak el-Rahman'ın Doğu Guta'nın üçte birini kontrol ettiği belirtiliyor.

Feylak el-Rahman ile İslam Ordusu örgütlerinin arası 2016'da gerildi.

İki örgüt arasında silahlı çatışma yaşandı. Bir süre sonra İslam Ordusu'nun Heyet Tahrir Şam'a karşı saldırılarında Feylak el-Rahman da Heyet Tahrir el Şam'a destek verince çatışmalar tekrardan başladı.

Örgüt başlangıçta müzakerelere davet edilmediği için çatışmasızlık anlaşmasını imzalamayacağını açıklasa da 18 Ağustos 2017'de anlaşmayı imzaladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Feylak el-Rahman'ın üst düzey yöneticileri Yaser Zureykat (solda), Ebu Naim Yakup (ortada) ve Hamza Kaziz, Ağustos 2017'de bir basın toplantısında

Heyet Tahrir el Şam

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), 2017'de muhtelif cihatçı örgütlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu örgütler arasında en güçlüsü ise eskiden El Kaide ile ilişkili olan Nusra Cephesi'ydi.

Genel olarak Suriye'nin kuzeyinde etkin olan örgüt ülke çapında muhaliflerin kontrolünde bulunan yerlerde de varlığa sahip.

Doğu Guta'da HTŞ'nin varlığının sınırlı olduğu, Cobar'da 500 savaşçısı olduğu belirtiliyor.

Suriye hükümeti, Doğu Guta'yı tekrar kontrolü altına alma istediğinin tamamen bu örgütten kaynaklandığını belirtiyor.

İslam Ordusu da 2017'de bölgedeki HTŞ'ye karşı savaş açtı.

Doğu Guta'daki HTŞ militanlarını İdlib'e tahliye etmek için müzakereler yapılsa da bunlardan bir sonuç alınamadı.

Ahrar el Şam

Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde daha etkili olan Ahrar el Şam, Doğu Guta'da da Harasta semtini kontrol ediyor.

Örgüt kısa süre önce yeni bir saldırıyla Harasta'da Suriye ordusuna ait bir üssü kuşatma altına aldı. Fakat hükümet güçleri üsse giden küçük bir koridoru tekrar kontrol etmeyi başardı.

Ahrar el Şam'ın bu operasyonuna Feylak el Rahman ve HTŞ de destek verdi.