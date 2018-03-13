Gazze'de Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

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Filistin Yönetimi, Başbakan Rami Hamdallah'ın Gazze Şeridi'nde düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı ve olaydan Hamas'ı sorumlu tuttu. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor. Bazı araçlar da hasar aldı.

Bazı görgü tanıkları konvoydaki araçlardan birine bir el bombası atıldığını söylüyor.

Filistin Yönetimi'nden yaplan açıklamada ise Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamadan kısa süre sonra Hamdallah, televizyonlardan canlı yayınlanan bir törenle Gazze Şeridi'ndeki su atık tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntülerde Hamdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Hamdallah, burada yaptığı konuşmada, patlamada üç aracın hasar gördüğünü söyledi.

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'Hamas sorumlu'

Filistin Yönetimi, patlamadan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu belirtti ancak saldırının faili olarak doğrudan Hamas'ı işaret etmekten kaçındı.

Bununla birlikte, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı.

Hamas ise olayı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek kınadı ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Filistin Başbakanlık makamı, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunuyor ve Filistin Başbakanı Gazze Şeridi'ne İsrail topraklardan geçerek seyahat ediyor.