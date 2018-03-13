Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Trump bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi.
İlk olarak Amerikan Washington Post gazetesinin duyurduğu haberi, Trump kısa bir süre sonra Twitter sayfasında doğruladı.
Donald Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak!" diye yazdı.
Trump ayrıca hizmetlerinden ötürü Rex Tillerson'a da teşekkür etti.
Trump, Gina Haspel'i CIA başkanlığına aday gösterdi.
Gina Haspel, Senato'nun onayı halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.