Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı

Telif hakkı Reuters Image caption Rex Tillerson ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Trump bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdi.

İlk olarak Amerikan Washington Post gazetesinin duyurduğu haberi, Trump kısa bir süre sonra Twitter sayfasında doğruladı.

Donald Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak!" diye yazdı.

Trump ayrıca hizmetlerinden ötürü Rex Tillerson'a da teşekkür etti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mart 2018

Trump, Gina Haspel'i CIA başkanlığına aday gösterdi.

Gina Haspel, Senato'nun onayı halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.